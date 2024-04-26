В Кинель-Черкассах полицейские провели урок безопасности для учащихся «Полицейского» и «Казачьего» класса 

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Самарские полицейские регулярно проводят познавательные встречи с подрастающим поколением, в целях профилактики детского дорожного травматизма.



Так, в Кинель-Черкассах сотрудники ОГИБДД совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели урок безопасности для учащихся «Полицейского» и «Казачьего» класса общеобразовательного учебного учреждения.



В ходе встречи инспектор группы ДПС младший лейтенант полиции Ислам Ходов рассказал учащимся о важности неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, в том числе при езде на велосипеде. С помощью загадок и викторин ребята вспомнили основные положения дорожной грамоты и разобрали вместе с полицейским значения сигналов светофора и дорожных знаков.



Представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Александр Чертыковцев и Ольга Кульборисова, в свою очередь, настоятельно рекомендовали детям соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха, а также не забывать о соблюдении комендантского часа и нести ответственность за сохранность личных вещей.



После познавательной беседы, ребятам рассказали о дорожно-постовой службе и о предназначении патрульной машины, разрешили им самостоятельно включить специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт.



В завершении мероприятия дети и администрация образовательного учреждения поблагодарили сотрудника полиции и общественников за интересный и важный визит, а также выразили надежду на дальнейшие встречи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области