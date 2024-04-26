Меняется схема движения по Волжскому проспекту в Самаре

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Вечером в пятницу, 26 апреля 2024 года, специалисты «РКС-Самара» начнут ремонтные работы на проезжей части Волжского проспекта. Предстоит восстановить поврежденную трубу водоотведения.

С 22:00 26 апреля 2024 года будут временно недоступны для движения две полосы по направлению «в центр города», около дома № 50 по Волжскому проспекту.

Движение будет организовано по реверсивной схеме.

Обращаем внимание автомобилистов и пассажиров общественного транспорта на необходимость учитывать особенности проезда на участке от улицы Осипенко до улицы Полевой.

Фото: администрация Самары