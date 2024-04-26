Ограничение движения транспорта в историческом центре Самары

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Самара, в связи прокладкой инженерных коммуникаций к многоквартирному дому будет временно ограничено движение транспорта по следующим участкам:

- с 05:00 27 апреля 2024 года до 23:59 1 мая 2024 года – по улице Максима Горького в районе пересечения с улицей Крупской;

- с 05:00 8 мая 2024 года до 23:59 12 мая 2024 года – по улице Крупской в районе пересечения с улицей Максима Горького.

С временной схемой организации дорожного движения в указанные периоды можно ознакомиться в приложениях.