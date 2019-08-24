Купаться на четырех самарских пляжах не рекомендуют
24 августа 2019 12:32
144
На 22 августа в местах рекреации Самарской области исследовано: 231 проба воды водоемов на санитарно-химические показатели, 490 проб – на микробиологические показатели, 342 пробы– на паразитологические показатели.
За неделю выявлены несоответствующие пробы воды водоема по микробиологическим показателям: на пляже IV очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), пляже спуска ул. Советской Армии, пляже II очереди набережной, пляже Загородного парка г. Самары, городском пляже № 1 г. Сызрани.
Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено.
Качество песка на пляже I очереди набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской), пляже IVочереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), пляже спуска ул. Советской Армии, пляже II очереди набережной, пляже Загородного парка г. Самары не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическому показателю.
Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организации эксплуатирующей пляжи о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоёма и почвы (песка) посредством установления аншлагов (черный шар или плакат «Купание запрещено»).
Управление рекомендует ограничить посещение указанных пляжей.
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Комментарии
Здравоохранение
24 августа 2019 13:07
Это не Самарская область. Здравоохранение
92
24 августа 2019 12:32
При этом возбудителей патогенной микрофлоры там не обнаружено. Здравоохранение
144
24 августа 2019 09:58
Среди них - хождение в туалет с гаджетами. Здравоохранение
141
23 августа 2019 09:30
В первую очередь это деятельность, связанная с химическими факторами. Здравоохранение
210
22 августа 2019 17:48
По настоящее время пострадавшая находится в коме. Здравоохранение
285
22 августа 2019 14:43
Операторы центра будут консультировать жителей города, осуществлять запись на прием к врачам и предоставлять справочную информацию об адресе и режиме работы... Здравоохранение
354
22 августа 2019 10:48
Об этом сообщает Минсельхоз региона. Здравоохранение
208
21 августа 2019 19:07
Состоялась видеоконференция с участием турецких медработников и российских специалистов департамента здравоохранения Санкт-Петербурга. Здравоохранение
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21 августа 2019 17:57
Продолжаются рабочие поездки министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова в сельские районы и малые города губернии. Здравоохранение
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