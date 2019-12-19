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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самаре спецбригады будут выезжать на дом к детям-инвалидам

19 декабря 2019 11:05
130
В Самаре спецбригады будут выезжать на дом к детям-инвалидам
Выезд осуществляется на основании заявления на предоставление соцуслуг.

С 9 декабря в Самаре начала работать мобильная бригада, которая выезжает на дом к семьям с детьми с ограниченными возможностями.

Цель визитов - оказание реабилитационных услуг на дому ребятам с тяжелой патологией нервной системы, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, детям, которые по тем или иным причинам не могут пройти курс реабилитации в специальном учреждении.

Бригада относится к ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

В состав мобильной бригады, для которой закупили авто и оборудование на 1,5 млн рублей, в зависимости от потребностей того или иного ребенка могут входить психолог, логопед/дефектолог, невролог, педиатр, массажист. Выезд осуществляется на основании заявления на предоставление соцуслуг, пишет Самру.ру.

«Специалисты проводят психолого-педагогическую диагностику, занятия по коррекции. Медработники оказывают социально-медицинские услуги, а также консультируют родителей по вопросам правильного позиционирования ребенка, безопасному перемещению, кормлению и развивающему уходу Kinaesthetics на протяжении 10 дней», - сообщает пресс-служба региональных властей.


Фото pixabay.com

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