В Самаре спецбригады будут выезжать на дом к детям-инвалидам
19 декабря 2019 11:05
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С 9 декабря в Самаре начала работать мобильная бригада, которая выезжает на дом к семьям с детьми с ограниченными возможностями.
Цель визитов - оказание реабилитационных услуг на дому ребятам с тяжелой патологией нервной системы, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, детям, которые по тем или иным причинам не могут пройти курс реабилитации в специальном учреждении.
Бригада относится к ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».
В состав мобильной бригады, для которой закупили авто и оборудование на 1,5 млн рублей, в зависимости от потребностей того или иного ребенка могут входить психолог, логопед/дефектолог, невролог, педиатр, массажист. Выезд осуществляется на основании заявления на предоставление соцуслуг, пишет Самру.ру.
«Специалисты проводят психолого-педагогическую диагностику, занятия по коррекции. Медработники оказывают социально-медицинские услуги, а также консультируют родителей по вопросам правильного позиционирования ребенка, безопасному перемещению, кормлению и развивающему уходу Kinaesthetics на протяжении 10 дней», - сообщает пресс-служба региональных властей.
Фото pixabay.com
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