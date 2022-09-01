Жители поселка Томылово будут получать медпомощь недалеко от дома — в офисе врача общей практики.

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В ближайшее время жители поселка Томылово г.о. Чапаевск будут получать медицинскую помощь недалеко от дома — в офисе врача общей практики. Новый объект сельской инфраструктуры возведен в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Возведение модульного офиса врача общей практики площадью 157 квадратных метров началось в июне этого года. На сегодняшний день завершено подключение здания к отоплению, электроснабжению и другим системам жизнеобеспечения. Завершена внутренняя и наружная отделка офиса, на входе оборудован пандус. Выполняется монтаж вентиляции и охранно-пожарной сигнализации.



«Ожидаем поставку мебели и медоборудования, — рассказал главный врач Чапаевской центральной районной больницы Николай Юрицин. — В офисе будет просторно: проектом предусмотрены кабинет врача общей практики, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, комната для хранения лекарственных препаратов и другие вспомогательные помещения. Прием пациентов будет вести врач общей практики, в соответствии с графиком в подразделение будут выезжать узкие специалисты».



Первичную медико-санитарную помощь здесь будут получать 1387 взрослых и 256 детей. По мнению жителя поселка Павла Пронина, открытие офиса врача общей практики станет важным событием для всего городского округа.



«Это ещё один шаг в развитии здравоохранения Чапаевска, — отметил Павел Александрович. — Когда у нас откроется офис врача общей практики, я, как и другие жители, буду получать качественную медицинскую помощь рядом с местом проживания».



«Мы рады, что у нас будет такое светлое, современное здание, — поделилась жительница Тамара Фесик. — Не нужно будет куда-то ехать, чтобы проконсультироваться с врачом, когда это необходимо. Спасибо всем, кто принял активное участие в строительстве. Это большое дело».



Новые объекты медицинской инфраструктуры — офисы врачей общей практики, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории — возводятся в этом году в 15 муниципальных образованиях региона.

Фото: минздрав СО