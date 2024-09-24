Жители Отрадного проходят диагностику на современном оборудовании

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Отрадненскую городскую больницу поступили цифровой маммограф и рентгеновский комплекс на три рабочих места. В этом году поставлен цифровой флюорограф.



Оборудование установлено во взрослой поликлинике, где в рамках нацпроекта проведен капитальный ремонт.



«Флюорограф незаменим при проведении профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление заболеваний легких. Аппарат в автоматическом режиме сохраняет снимки в архиве. Кроме того, возможно проведение телемедицинских консультаций со специалистами областных учреждений. В среднем исследования на новом оборудовании проходят до 40 человек ежедневно»,– отметил главный врач Отрадненской Александр Кандрахин.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов