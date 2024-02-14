Жителей региона приглашают вступить в регистр  доноров костного мозга

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Донорская акция, приуроченная к Международному дню детей, больных раком, состоится 15 февраля с 10:00 до 14:00 в Самарском медицинском центре «Династия» по адресу г. Самара, ул. Фрунзе, 43.



На встрече специалисты расскажут о донорстве костного мозга и кроветворных клеток, процедуре, противопоказаниях к донорству, и о том, как с помощью донорства можно спасти жизнь другому человеку.



Доноры костного мозга могут помочь в спасении пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями.



С подробной информацией о донорстве костного моза можете ознакомиться по ссылке https://kmdonor.ru



Пополнить ряды потенциальных доноров костного мозга можно будет, сдав донорскую кровь.



Дополнительную информацию про акцию можно уточнить по телефону 8 (846)203-98-08.

Фото: минздрав СО