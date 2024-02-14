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Жителей региона приглашают вступить в регистр  доноров костного мозга

14 февраля 2024 18:25
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Доноры костного мозга могут помочь в  спасении пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. 

Донорская акция, приуроченная к Международному дню детей, больных раком, состоится  15 февраля с 10:00 до 14:00  в Самарском медицинском центре «Династия» по адресу г. Самара, ул. Фрунзе,  43. 

На встрече  специалисты расскажут о донорстве костного мозга и кроветворных клеток, процедуре, противопоказаниях к донорству, и о том, как  с помощью донорства можно  спасти жизнь другому  человеку. 

Доноры костного мозга могут помочь в  спасении пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. 

С подробной информацией  о донорстве костного моза можете ознакомиться  по ссылке https://kmdonor.ru

Пополнить ряды  потенциальных доноров костного мозга можно будет, сдав донорскую кровь. 

 Дополнительную информацию про акцию можно  уточнить по телефону 8 (846)203-98-08.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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