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Консультативный прием провели: кардиолог Клиник СамГМУ,  ангиохирург  больницы Середавина, эндокринолог Самарской горбольницы № 4.
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Жителей Похвистневского района посетила  мильтидисциплинарная бригада врачей-специалистов

11 августа 2021 14:14
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Консультативный прием провели: кардиолог Клиник СамГМУ,  ангиохирург  больницы Середавина, эндокринолог Самарской горбольницы № 4.

Похвистневскую центральную больницу города и района  посетила  мильтидисциплинарная бригада врачей-специалистов, которая приняла участие в обследовании пациентов старшего поколения.

В регионе созданы мультидисциплинарные бригады  врачей, которые осуществляют  выезды в отдаленные районы с целью  повышения доступности  специализированной медицинской помощи пациентам.

Консультативный прием в Похвистнево провели врачи —  кардиолог Клиник СамГМУ,  ангиохирург Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, эндокринолог Самарской городской больницы № 4.

«Мобильная бригада обследовала 28 человек, из них 21 пациент был старше 60 лет, — пояснила и.о. заместителя главного врача Похвистневской ЦБГР  по амбулаторно-поликлинической работе Рамзия Субеева. – Представители старшего поколения, как правило, имеют несколько хронических заболеваний, поэтому в состав бригады мы пригласили врачей наиболее востребованных специалистов. Такие выезды   бригад  врачей в отдаленные сельские районы особенно актуальны для приближения специализированной помощи».

По результатам приема эндокринолог рекомендовал одному пациенту пройти дообследование в областной больнице, ангиохирург  направил четырех пациентов на   дообследование с возможным последующим оперативным лечением, кардиолог выявил 6 человек, которым необходимо пройти обследование, чтобы определить дальнейшую тактику лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

Фото:   pixabay

Теги: врачи-специалисты Похвистневский район

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