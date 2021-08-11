Жителей Похвистневского района посетила  мильтидисциплинарная бригада врачей-специалистов

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Похвистневскую центральную больницу города и района посетила мильтидисциплинарная бригада врачей-специалистов, которая приняла участие в обследовании пациентов старшего поколения.

В регионе созданы мультидисциплинарные бригады врачей, которые осуществляют выезды в отдаленные районы с целью повышения доступности специализированной медицинской помощи пациентам.

Консультативный прием в Похвистнево провели врачи — кардиолог Клиник СамГМУ, ангиохирург Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, эндокринолог Самарской городской больницы № 4.

«Мобильная бригада обследовала 28 человек, из них 21 пациент был старше 60 лет, — пояснила и.о. заместителя главного врача Похвистневской ЦБГР по амбулаторно-поликлинической работе Рамзия Субеева. – Представители старшего поколения, как правило, имеют несколько хронических заболеваний, поэтому в состав бригады мы пригласили врачей наиболее востребованных специалистов. Такие выезды бригад врачей в отдаленные сельские районы особенно актуальны для приближения специализированной помощи».

По результатам приема эндокринолог рекомендовал одному пациенту пройти дообследование в областной больнице, ангиохирург направил четырех пациентов на дообследование с возможным последующим оперативным лечением, кардиолог выявил 6 человек, которым необходимо пройти обследование, чтобы определить дальнейшую тактику лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: pixabay