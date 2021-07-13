"Жилье и городская среда": внешний облик сел Похвистневского района меняет к лучшему

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Национальный праздник Сабантуй в Похвистневском районе планировали провести на новой благоустроенной поляне в селе Новое Мансуркино. Это традиционное место для народного гуляния благоустроили к празднику в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На поляне возвели сцену с крышей и подсобными помещениями, установили по кругу лавочки, сделали под навесом стол со скамейкой. На поляне теперь хватает места для раздольного гуляния и танцев, и есть где отдохнуть.

В селе Ахрат завершается строительство парка у сельского Дома культуры. Для детворы там построена игровая площадка, где установлены различные качели, горка и небольшие аттракционы. Проложены пешеходные дорожки из брусчатки, расставлены удобные скамейки, будет проведено озеленение территории.

Жители говорят, что они давно мечтали о хорошей детской площадке в своем селе. Получилось яркое и удобное место для отдыха. Ахратская детвора уже начала тестировать качели и аттракционы. Им все очень нравится.

В Большом Толкае близится к финишу благоустройство поляны у родника "Курка Лисьма". Этот природный источник ключевой воды в 2019 году был обустроен в рамках губернаторского проекта "СОдействие". Построены две часовенки. В одной можно напиться родниковой воды, в другой – обустроена купель. В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» рядом построят беседку, установят качели, обустроят пешеходные дорожки и каскадный мини-фонтан.

В Подбельске в конце июня состоялось торжественное открытие парка у сельского Дворца культуры "Родник". Кроме пешеходных дорожек для прогулок, скамеек для отдыха, уличных фонарей, здесь появился интересный арт-объект – скамья примирения.

«Благоустройство Подбельска в прошлом и этом году идет активно, – говорит глава сельского поселения Юлия Атласова. – Ремонтируются дворы многоквартирных жилых домов, ведется озеленение. Вот и в новом парке жители и серебряные волонтеры, работники ДК посадили каштановую аллею».

Жители поселения видят позитивные перемены в его облике и говорят, что сейчас и гостям из других территорий есть что показать в Подбельске, есть где погулять с детьми, сделать красивые фото.

При отборе общественных пространств и их благоустройстве всегда учитывается мнение жителей. Об участии людей в создании комфортной среды неизменно говорит губернатор Дмитрий Азаров: «Очень важно, чтобы сегодня, когда на благоустройство городов и сел выделены беспрецедентные средства, жители могли участвовать во всех этапах реализации проектов по благоустройству. Люди сегодня действительно хотят принимать активное участие в благоустройстве своих городов и сел».

В этом году также в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Похвистневском районе благоустроят семь дворов многоквартирных домов: два – в Подбельске и пять – в селе Савруха.

За время реализации нацпроекта, с 2018 по 2020 год, в Похвистневском районе новый вид приобрели 24 дворовые территории и 16 общественных пространств.