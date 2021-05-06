Дмитрий Азаров обсудил с Юрием Рябовым реализацию нацпроектов и вопросы поддержки сельхозпроизводителей Похвистневского района

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Похвистневский район по итогам прошлого года достиг заметного роста социально-экономических показателей. Вопросы развития территории, реализации национальных проектов и поддержки сельхозпроизводителей губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил во время встречи с главой муниципального образования Юрием Рябовым.

«По предыдущему году все взятые обязательства мы полностью выполнили. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, жители нашего района больше консолидировались. Конечно, наш бюджет понес существенные потери, но благодаря вашей поддержке и Правительства Самарской области мы справились с поставленными задачами», – доложил глава района, обращаясь к губернатору.

В прошлом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Ахрате был построен новый и современный фельдшерско-акушерский пункт. Теперь жители могут получать современную и качественную медицинскую помощь у себя в селе. До конца этого года появится еще 2 ФАПа – в Новом Аманаке и Кротково. Кроме того, в селе Среднее Аверкино будет построен новый офис врача общей практики.

Благодаря нацпроекту «Образование» в селе Среднее Аверкино открылся детский мини-технопарк «Кванториум», а в сельской школе Староганькино – кабинет «Цифровая образовательная среда». Еще одна такая «Точка роста» появится в этом году в образовательном учреждении Алькино. Кроме того, обновится техническая база кабинетов технологии школы в селе Большой Толкай.

В районе создаются условия для тех, кто активно «укрепляет свое тело и дух». По программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в прошлом году универсальные спортивные площадки появились в селах Малый Толкай, Красные Ключи, Малое Ибряйкино, Нижнеягодное. При поддержке областного бюджета в Первомайском филиале Подбельской школы капитально отремонтирован и оснащен спортивный зал.

После капитального ремонта, который был выполнен по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», в нормативное состояние привели трассу «Сосновка – Новое Мансуркино». В 15 сельских поселениях в порядок привели в общей сумме более 20 тысяч метров дорог. В этом году в планах отремонтировать тротуары в Большом Толкае и Старом Аманаке. Кроме того, на этот год было задумано приобретение четырех пассажирских автобусов для муниципального транспортного предприятия. Уже сегодня, 6 мая, Глава района Юрий Рябов передал ключи от новых машин.

Активными темпами преображаются общественные пространства и дворы.

На этот год по благоустройству планы не менее масштабные. Полным ходом идут работы на территории четырех общественных пространств – в парках и скверах в Большом Толкае, Ахрате, Новом Мансуркино и Подбельске, а также в семи дворах.

«Как и договаривались, до первого сентября этого года мы завершим благоустройство территорий, сложностей никаких нет, а выполнение работ находится под нашим контролем и под пристальным вниманием жителей», – заверил губернатора глава Похвистневского района.

Благодаря нацпроекту «Культура» новый облик получит детская школа искусств в Подбельске. На данный момент старый деревянный пол разобран, а вместо него залит новый, бетонный, выполнена штукатурка стен, начаты работы по утеплению фасада. Работы, которые должны завершиться к 15 августа, ведутся в соответствии с графиком.

Отдельно Дмитрий Азаров и Юрий Рябов обсудили вопросы развития одного из крупнейших сельхозпредприятий региона – «Северный ключ». Хозяйство на протяжении десятилетий занимается производством молока и мяса. Но в прошлом году там случилась, как говорят жители села Савруха, «большая трагедия». Напомним, из-за африканской чумы свиней были уничтожены 34 тысячи голов.

Благодаря личному вниманию и поддержке Губернатора предприятие удалось сохранить. «Предприятие легендарное, и конечно вместе с вами, с собственником, трудовым коллективом, мы должны сделать все, чтобы его сохранить и в дальнейшем дать новый импульс развитию», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Юрию Рябову.

Руководство «Северного ключа» на сегодняшний день планирует увеличить дойное стадо коров – до 1200 голов. При этом будет развернуто молокоперерабатывающее производство. А после того, как будет снят карантин в зоне очага африканкой чумы, хозяйство намерено восстановить свиноводство.

«Я благодарен, что губернатор неравнодушен к той ситуации, которая у нас сложилась, – отметил руководитель предприятия Сергей Денщиков. – Самое главное, нам удалось сохранить коллектив. Многие перешли работать в молочное производство и не потеряли в зарплате».

Безусловно, предприятие понесло серьезные потери.

«В прошлом году там сложилась критическая ситуация. Поэтому постоянно держите руку на пульсе. Если предприятию нужна какая-то помощь, оперативно меня информируйте, я всегда готов подключиться к решению вопросов», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Юрию Рябову.