В Похвистневском районе в этом году благоустроены еще семь дворов

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Нацпроект «Жилье и городская среда» делает комфортными территории не только городов, но и сельских районов, заметно меняя их внешнюю среду. Так в Похвистневском районе за время реализации нацпроекта, с 2018 по 2020 год, новый вид приобрели 24 дворовые территории и 16 общественных пространств. В этом году еще семь дворов стали удобнее и комфортнее.

Работы по благоустройству дворовых территорий завершены. Вид работ минимален, но это тот перечень, который утвердили жители. Без их участия не обходится ни один этап реализации программы «Формирования комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», на чем всегда настаивает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Благоустройство проведено в пяти дворах домов 47, 48, 57, 58 и 64 улицы Центральная Усадьба села Савруха. Еще два двора отремонтированы в Подбельске по адресам: ул. Куйбышевская, 130 и ул. Ленинградская, 21. Во всех перечисленных дворовых территориях произведен ремонт внутриквартальных проездов, обустроены пешеходные дорожки, сделаны автомобильные парковки, установлены новые скамейки и урны.

«Асфальтирование придомовой территории – один из самых востребованных видов работ по благоустройству на дворовых территориях многоквартирных домов, – говорит начальник отдела управления капитального строительства, архитектуры и градостроительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Похвистневского района Юрий Костин. – Финансирование работ по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» осуществляется из трех источников. Основная доля – это федеральный и областной бюджеты».

«Наконец то мы дождались нового асфальта, – говорит жительница Саврухи Наталья Соболева. – Есть, где детям на самокатах во дворе покататься, да и нам каблуки не ломать. А наши бабушки рады новым удобным скамейкам со спинками».

Фото: пресс-служба облправительства