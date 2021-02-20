Жигулёвская больница  реализует проект по внедрению принципов бережливого производства

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С 2019 года Жигулёвская центральная городская больница реализует проект по внедрению принципов бережливого производства, направленный на создание комфортных условий для пациентов и медицинских работников, рациональное использование площадей, благоустройство холлов, кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота.

В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова в 2019 году стартовал проект по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-социальную помощь, с использованием принципов бережливого производства. Это направление стало частью национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

В 2020 году проекты по улучшению процессов реализованы в 78 детских и 15 взрослых поликлинических отделениях.

Так, в Жигулевской больнице реализован проект по эффективному хранению, учету и расходованию лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

«Реализация проекта экономит время наших пациентов, позволяет исключить финансовые потери при обеспечении пациентов лекарственными средствами, помогает повысить эффективность и качество медицинской помощи для населения, — отметил главный врач Жигулевской ЦГБ Владимир Грунин.

В рамках проекта аптека учреждения дополнительно оснащена компьютерами со специальным программным обеспечением, сканером для считывания штрих-кодов с поступающего медицинского товара, что оптимизировало приемку медицинского товара и сократило время на ведение документооборота. Компьютерная техника также установлена в кабинетах старших медицинских сестер. Разработана и внедрена учетная форма в электронной версии, выделен отдельный провизор для работы по программе льготного лекарственного обеспечения, в целом оптимизирована учетная политика и контроль за оборотом лекарственных средств в электронном виде, что позволило упростить и сократить время выписки и получения пациентами льготных лекарственных средств, передает пресс-служба минздрава СО.