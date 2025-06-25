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"Земский доктор/Земский фельдшер": в Самарской области 44 специалиста стали участниками программы

25 июня 2025 14:21
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В 2025 году к коллективу Хворостянской ЦРБ присоединился участник программы, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом железнодорожной станции Чагра Максим Катин.

В 2025 году к коллективу Хворостянской центральной районной больницы присоединился участник программы «Земский доктор/Земский фельдшер», заведующий фельдшерско-акушерским пунктом железнодорожной станции Чагра Максим Катин. Он решил переехать ближе к дому – в Хворостянку.

Молодой специалист воспользовался государственной поддержкой: по программе он получил единовременную выплату в размере 750 тыс. рублей.

«В Чагре меня встретили очень тепло. На участке оказываю медицинскую помощь около 150 пациентам. Чувствую свою востребованность. Кроме того, хорошим подспорьем для меня стала финансовая поддержка», – поделился Максим Катин.

Комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников помогает привлекать новых сотрудников в Хворостянский район.

«Дополнительные выплаты и «подъемные» для врачей делают работу в учреждении более привлекательной для молодых специалистов. При трудоустройстве медицинские работники получают областную выплату в размере 200 тысяч рублей, а также дополнительную поддержку от администрации района. Для нуждающихся в жилье предусмотрена компенсация 50% от стоимости аренды. Мы активно работаем с будущими кадрами: дважды в год встречаемся с учениками 9 и 11 классов, выезжаем в Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной, а также участвуем в днях открытых дверей в медицинских вузах», – подчеркнул и. о. главного врача Николай Кузьмин.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В текущем году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 44 специалиста. До конца года планируется трудоустроить еще 122 медработника.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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