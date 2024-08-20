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Запуск «цифровой» операционной в СамГМУ позволил повысить качество оказания медицинской помощи

20 августа 2024 12:16
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Основная задача операционной - обеспечить врачей высокотехнологичной цифровой системой, объединяющей в себе все необходимое для проведения хирургических операций с наилучшими результатами лечения пациентов.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России уже шесть месяцев работает первая в России «цифровая» операционная с отечественной системой навигации AUTOPLAN. Основная задача операционной - обеспечить врачей высокотехнологичной цифровой системой, объединяющей в себе все необходимое для проведения хирургических операций с наилучшими результатами лечения пациентов. За полгода работы в операционной прооперировано 320 пациентов, при этом не только улучшилось качество оказываемой помощи, но и расширились виды выполняемых оперативных вмешательств.

«Работа  операционной полностью соответствует современным трендам в развитии высокотехнологичной хирургии – безопасность и малоинвазивность, - отметил заместитель главного врача Клиник СамГМУ по хирургии Сергей Быстров. - Принципиальная особенность операционной в том, что она позволяет управлять инженерными системами и специальным медицинским оборудованием, вести запись и трансляцию операции, предоставляет доступ к медицинским архивам и видеоматериалам, дает возможность загружать всю необходимую врачу информацию, а также предоставляет удаленный доступ к операционной с устройства из любой точки мира».

За шесть месяцев в «цифровой» операционной выполнена 231 операция по профилю «Оториноларингология», 69 по профилю «Челюстно-лицевая хирургия», 2 операции по профилю «Эндокринная хирургия» и 18 операций по смежным профилям с привлечением офтальмологов, онкологов, сосудистых хирургов, травматологов-ортопедов. С использованием навигационной системы AUTOPLAN проведено 75 операций при патологии пазух с нарушением целостности стенок пограничных структур (орбиты, стенок верхнечелюстных пазух и крыши решетчатого лабиринта), полисинусах, резекции челюстей, при заболеваниях паращитовидных желез.

На стыке специальностей челюстно-лицевыми хирургами совместно с врачами оториноларингологами проведены операции с использованием эндоскопической техники по удалению инородных тел (пломбировочный материал, верхушки корней зубов) в верхнечелюстном синусе.

Также выполнен ряд высокотехнологичных операций:

синуслифтинги (поднятие дна верхнечелюстного синуса) с направленной костной регенерацией под контролем эндоскопа;

операции по устранению деформаций скулоорбитального комплекса совместно с врачами офтальмологами, с использованием экзофтальмометра Гертеля;

восстановление целостности «непрерывности нижней челюсти» с помощью аутотрансплонтата, взятого из малоберцовой кости, совместно с бригадой врачей травматологов-ортопедов;

ортогнатические операции по устранению врожденной патологии с полными остеотомиями верхней и нижней челюсти, проведение распилов и перемещение фрагментов челюсти с помощью предварительно изготовленных индивидуальных шаблонов, фиксация фрагментов челюсти с использованием индивидуально изготовленных накостных мини- и микропластин;

резекция челюстей с использованием индивидуально изготовленных эндопротезов сложной биоинженерной конструкции, включающих дентальные имплантаты для протезирования зубов в послеоперационном периоде и другие.

Впервые произведен остеосинтез скулоорбитального комплекса с использованием внутрикостного фиксатора, изготовленного из магниевого сплава.

Около 15% всех операций транслировались в учебные классы для студентов, обучающихся на кафедрах челюстно-лицевой хирургии и лор-болезней.

«Благодаря открытию «цифровой» операционной мы увеличили объем хирургических вмешательств на основании черепа с визуализацией, внедрили в работу  высокотехнологичные операции  на гортани под микроскопическим контролем или эндоскопической визуализацией с разным сосудистым режимом, – рассказал Сергей Быстров. - Можно уверено утверждать, что открытие «цифровой» операционной действительно улучшило качество хирургии и расширило объем выполняемых оперативных вмешательств».

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

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