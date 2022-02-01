За прошедший год самарские доноры сдали кровь и ее компоненты более 50 000 раз

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На Самарской областной клинической станции переливания крови в 2021 году кровь и ее компоненты сдали 24466 человек, из них 6249 стали донорами впервые.

За прошедший год доноры совершили более 50 000 безвозмездных донаций. Донорская активность позволила обеспечить заявки медицинских учреждений качественными и безопасными компонентами донорской крови в полном объеме. Всего в медучреждения области выдано 23750 литров крови и ее компонентов, из них 13085 литров эритроцитсодержащих компонентов, 9284 литра плазмы, в том числе антиковидной, а также заготовлено и выдано более 7000 доз тромбоцитов.

Самарская Служба крови продолжает интенсивно развиваться, внедряя в практику новации, направленные на заготовку качественных и безопасных компонентов, соответствующих мировым стандартам. За последние два года трансфузиологи также внесли свой вклад в работу по борьбе с COVID-19, внедрив технологию заготовки антиковидной плазмы.

На сегодняшний день все подразделения Службы крови Самарской области продолжают работать в штатном режиме, принимая желающих сдать кровь в помощь нуждающимся в переливании пациентам. Каждый месяц проводится рабочая донорская суббота, получившая отклик у горожан, желающих стать донорами, но не имеющих возможности сделать это в будни. Например, в прошедшую 29 января донорскую субботу кровь сдали более 500 человек, это более 230 литров крови.

Также в рамках работы по цифровизации здравоохранения получила свое развитие система быстрого поиска и обмена компонентами дефицитных групп крови и фенотипов, готовых к выдаче в лечебные учреждения для переливания, между подразделениях Службы крови. Данная система позволяет оперативно выполнять заявки медицинских организаций на компоненты донорской крови путем перераспределения запасов между иногородними подразделениями станции переливания при дефиците их в каком-либо из них.

На прошлой неделе в студии ГТРК «Самара» состоялась церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Серебряный Лучник». Служба крови стала победителем в номинации «Продвижение государственных и общественных программ», представив экспертному совету социально значимый проект «Донорство без выходных». В проекте представлена эффективная практика преодоления барьеров в донорстве крови и ее компонентов в период пандемии в Самарском регионе. В этом году в 11-ти номинациях было представлено 36 проектов, связанных с самыми разными сферами жизни. Это культура и наука, промышленность и благотворительность. В жюри регионального этапа «Серебряного лучника» вошли 19 экспертов. Опыт Самарской службы крови в вопросах развития и сохранения донорского потенциала был оценен экспертами и назван успешным:

Стать донором можно во всех подразделениях Службы крови:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 156. В будни с 8.00 до 13.00

г. Тольятти, Московский пр, 19. В будни с 7.30 до 12.30

г. Сызрань, ул. Солнечная, 40. В будни с 8.00 до 13.00

Также каждая последняя суббота месяца является рабочей, прием доноров сокращен на 1 час.

С рекомендациями и противопоказаниями к донации можно ознакомиться на сайте.

Фото: pixabay