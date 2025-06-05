Юные пациенты микрорайона Волгарь будут получать стоматологическую помощь в современном подразделении

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В поликлинике в микрорайоне Волгарь состоялось торжественное открытие детского лечебно-профилактического отделения №4 Самарской городской клинической стоматологической поликлиники №1. Напомним, современная поликлиника в микрорайоне работает с 2023 года благодаря национальному проекту "Здравоохранение".

В мероприятии приняли участие руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Самарской области Денис Курдюмов, врио главы Куйбышевского внутригородского района г. о. Самара Георгий Выводцев, главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской стоматологии, главный врач Самарской городской клинической стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин, студенты Самарского государственного медицинского университета, медицинские работники и жители микрорайона.

«Открытие нового детского отделения — большой вклад в развитие здравоохранения Самарской области и Куйбышевского района. Проделана огромная совместная работа, мы учли все пожелания родителей и открыли полноценное лечебно-профилактическое отделение. Здесь будет доступен весь комплекс стоматологических услуг. Охрана материнства и детства государственный приоритет. С 2025 года по решению Президента Владимира Владимировича Путина реализуется новый национальный проект «Семья». В рамках его мероприятий будем поэтапно совершенствовать инфраструктуру для оказания медицинской помощи детям», - отметил Денис Курдюмов.

Ранее жители микрорайона получали стоматологическую помощь в Самарской городской стоматологической поликлинике №5. Теперь помощь будет оказываться в шаговой доступности.

«В стоматологическом отделении, которое располагается на втором этаже, находятся хирургический, ортодонтический и два терапевтических кабинета. На первом этаже в рентгенологическом отделении организован стоматологический рентген-кабинет. Он оснащен новыми цифровыми рентгенаппаратами. Оборудование поставлено за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева», - рассказал Максим Хайкин.

Получать стоматологическую медицинскую помощь в новом отделении будут порядка 8 тысяч детского населения микрорайона Волгарь и близлежащих территорий. На территории обслуживания отделения находятся 2 школы и 5 детских дошкольных образовательных учреждений.

Фото: минздрав СО