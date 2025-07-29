В Жигулёвскую горбольницу поступили 3 новых автомобиля «Lada Granta» и один «ГАЗ Соболь»

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В Жигулёвскую центральную городскую больницу поступили 3 новых автомобиля «Lada Granta» и один «ГАЗ Соболь». Приобретение техники стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».



Всего в медучреждения региона переданы 197 автомобиля, среди которых 27 машины на базе «ГАЗ Соболь», оснащенные приемным устройством и носилками.



«Новые машины предназначены для оказания неотложной медицинской помощи на дому, транспортировки пациентов на обследования в центральный корпус больницы и медучреждения Тольятти и Самары. "ГАЗ Соболь" обеспечивает доставку пациентов из отдалённых территорий в центральные поликлиники, транспортировку ветеранов СВО на диспансеризацию в Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику №3. Он также незаменим и при вызовах неотложной медицинской помощи», – рассказала и.о. главного врача больницы Инна Григорьева.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО