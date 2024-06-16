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Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона

16 июня 2024 10:46
104
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша деятельность направлена на самое главное – сохранение здоровья и жизни людей. Тысячи жителей региона бесконечно благодарны вам за тепло, заботу, которую вы проявляете при выполнении своего профессионального долга.

В области многое сделано для укрепления системы здравоохранения, сохранения общественного здоровья. Этому во многом способствовал национальный проект «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, федеральные и региональные программы. Но самое главное – это удалось сделать благодаря вам — людям, которые ежедневно заботятся о здоровье своих пациентов.

Для того, чтобы в полной мере раскрыть потенциал системы здравоохранения региона, предстоит решить еще много задач. Но я уверен, что вместе — одной командой, единым большим коллективом — мы с вами со всем справимся. Конечно, для этого потребуется очень много труда, но я знаю точно: именно вы, ежедневно работая с людьми на своем посту, знаете, как решать эти задачи. Правительство Самарской области, я лично предпримем все усилия, чтобы каждый вопрос, который нам задают жители, каждая проблема, которую они обозначают, решались, и результатом этого было улучшение качества жизни людей.

Дорогие друзья! Выражаю признательность всем медицинским работникам и ветеранам отрасли. Особая благодарность — военным врачам, специалистам, которые сегодня оказывают помощь не только жителям Самарской области, но и жителям новых регионов, нашим героям — бойцам СВО. Благодарю вас за ваш самоотверженный труд и профессионализм!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и добра!

Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев

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