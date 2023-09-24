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Всероссийский марафон #ДавайВступай: сегодня донорская акция продолжается в Самаре

24 сентября 2023 15:18
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К участникам Всероссийского марафона #ДавайВступай обратился министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

В Самаре стартовали мероприятия в рамках Всероссийского марафона #ДавайВступай. К участникам Всероссийского марафона #ДавайВступай обратился министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Руководитель ведомства отметил особую миссию  доноров в спасении и выздоровлении пациентов.

"Давай вступай!" - два коротких слова, но большой призыв для населения. В них заключена миссия доноров, пример,который они подают всем людям в нашей стране. Всероссийская акция, организованная Федеральным медико-биологическим агентством, - это обращение к  общественности о значимости трансплантации костного мозга и донорского движения. Доноры компонентов крови и доноры костного мозга - это люди,  которые делятся частичкой своего здоровья, помогая тем, кто в этом нуждается. Мы надеемся,что такая масштабная акция поможет увеличить число жителей, вступивших в  Федеральный регистр потенциальных доноров. Это, в свою очередь, позволит помочь каждому пациенту, который столкнется с тяжёлым заболеванием", - подчеркнул Армен Бенян.

Мероприятия Всероссийского марафона проходят в регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Сегодня донорская акция продолжается в Самаре, завтра она стартует в Тольятти. Подробнее с расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Если вы решили стать потенциальным донором костного мозга, то необходимо подать заявление на вступление в регистр через Личный кабинет портала Госуслуг: раздел Документы - Здоровье - Подача заявления в Федеральный регистр доноров костного мозга. С подробной информацией можете ознакомиться по ссылке kmdonor.ru.

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Здравоохранение
К участникам Всероссийского марафона #ДавайВступай обратился министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
24 сентября 2023  15:18
Всероссийский марафон #ДавайВступай: сегодня донорская акция продолжается в Самаре
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