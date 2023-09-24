Всероссийский марафон #ДавайВступай: сегодня донорская акция продолжается в Самаре

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В Самаре стартовали мероприятия в рамках Всероссийского марафона #ДавайВступай. К участникам Всероссийского марафона #ДавайВступай обратился министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Руководитель ведомства отметил особую миссию доноров в спасении и выздоровлении пациентов.



"Давай вступай!" - два коротких слова, но большой призыв для населения. В них заключена миссия доноров, пример,который они подают всем людям в нашей стране. Всероссийская акция, организованная Федеральным медико-биологическим агентством, - это обращение к общественности о значимости трансплантации костного мозга и донорского движения. Доноры компонентов крови и доноры костного мозга - это люди, которые делятся частичкой своего здоровья, помогая тем, кто в этом нуждается. Мы надеемся,что такая масштабная акция поможет увеличить число жителей, вступивших в Федеральный регистр потенциальных доноров. Это, в свою очередь, позволит помочь каждому пациенту, который столкнется с тяжёлым заболеванием", - подчеркнул Армен Бенян.



Мероприятия Всероссийского марафона проходят в регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.



Сегодня донорская акция продолжается в Самаре, завтра она стартует в Тольятти. Подробнее с расписанием можно ознакомиться по ссылке.



Если вы решили стать потенциальным донором костного мозга, то необходимо подать заявление на вступление в регистр через Личный кабинет портала Госуслуг: раздел Документы - Здоровье - Подача заявления в Федеральный регистр доноров костного мозга. С подробной информацией можете ознакомиться по ссылке kmdonor.ru.