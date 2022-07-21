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Всероссийская медицинская конференция по криотерапии состоится в «Жигулевской долине»

21 июля 2022 10:54
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Всероссийская медицинская конференция по криотерапии состоится в «Жигулевской долине»

 

28 июля в технопарке «Жигулевская долина» состоится Всероссийская медицинская конференция «Неиспользуемые возможности применения сверхнизких температур в клинической практике», которая будет посвящена популяризации методов криотерапии и криохирургии в клинической практике, с участием зарубежных специалистов.

Организаторами мероприятия выступает резидент «Жигулевской долины» ООО МЦ «Виталонг – Клиника Холода»

Конференция направлена на популяризацию методов криотерапии и криохирургии в клинической практике и объединит такие медицинские специальности как: терапия, педиатрия, общая врачебная практика, физиотерапия, реабилитология, дерматовенерология, оториноларингология, ревматология, косметология, неврология, кардиология, пульмонология, эндокринология, общая хирургия, онкология.

В течение конференции ведущие эксперты со всего мира поделятся опытом в области криотерапии и криохирургии, а специалисты тольяттинской Клиники Холода презентуют уникальное оборудование.

 

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Здравоохранение
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