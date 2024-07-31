Все 5 офисов врачей общей практики Богатовского района оснащены автотранспортом

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Сегодня автопарк Богатовской центральной районной больницы насчитывает 16 автомобилей. В этом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение» автопарк пополнили 2 машины для оказания неотложной медицинской помощи.



Новые машины закреплены за офисами врачей общей практики в сёлах Виловатое и Печинено.



«Богатовский район небольшой, но населённые пункты значительно удалены друг от друга. За каждым ОВОПом закреплены и пациенты сел, где работают фельдшерско-акушерские пункты, – рассказала главный врач Богатовской больницы Юлия Полушкина, – Автомобили очень востребованы, маршрутизация каждого ежедневно четко определена. При необходимости на машинах доставляют биоматериал в лабораторию села Богатое».



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

Фото: минздрав СО