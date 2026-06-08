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25% компаний поменяли формат работы своих сотрудников

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25% компаний поменяли формат работы своих сотрудников

Консалтинговая компания get experts представляет результаты ежегодного исследования, посвященного трендам рынка труда в области дисциплины труда, которые были зафиксированы в 2025 году и прогнозируются на 2026 год. В опросе приняли участие 5453 респондента, которые представляют компании из разных регионов и разных отраслей, в т. ч. 4373 специалиста и 1080 представителей работодателей — собственников, руководителей, топ-менеджеров и сотрудников HR-подразделений.

По словам 51% работодателей, в 2025 году большинство их сотрудников работали в гибридном формате, 41% — из офиса и 8% — на удаленке.

У 75% компаний в 2025 году формат работы остался неизменным, 25% компаний поменяли формат работы своих сотрудников: 12% — перевели на гибрид, 11% — вернули в офис и 2% — перевели в удаленный формат работы.

Преимущественно в удаленном формате работали в 2025 году 8% компаний. При удаленной работе 27% работодателей требуют, чтобы сотрудник находился дома или по другому закрепленному в трудовом договоре адресу, в 16% случаев он должен находиться в пределах города присутствия компании, в 30% компаний удаленные сотрудники имеют право работать из любой точки на территории России и в 27% — из любой локации, в т. ч. из-за рубежа.

Теги: Опрос

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