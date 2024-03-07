Врачи Самарской больницы Пирогова проводят органосохраняющие гинекологические операции

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В отделении оперативной гинекологии №14 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И Пирогова в год получают необходимую медицинскую помощь более 2500 женщин.



«Вся наша работа направлена на сохранение здоровья и поддержание репродуктивного потенциала наших пациенток. Мы применяем максимально щадящие современные методы как консервативного, так и хирургического лечения гинекологической патологии», - отметила заведующая гинекологическим отделением № 14 Самарской городской клинической больницы №1 имени Н. И. Пирогова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии г.о. Самара Лилия Соловова.



Специалисты широко применяют лапароскопические технологии при миоме матки, патологии яичников и маточных труб, бесплодии и других заболеваниях репродуктивной системы.



В отделении оперативной гинекологии проходят лечение молодые девушки, которые планируют беременность, но имеют ту или иную гинекологическую проблему, препятствующую материнству. Одной из них является миома матки.



Врачи проводят хирургические операции по удалению миоматозных узлов и сохранению органа.



«Недавно мы провели сложную операцию по удалению миоматозных узлов. У молодой пациентки диагностировали множественную миому матки. Ее беспокоили обильные длительные кровотечения, приводящие к анемии. Благодаря органосберегающим технологиям в будущем женщина сможет стать мамой. В 2023 году провели 50 подобных операций, - отметила Лилия Соловова. – Хочется напомнить всем женщинам о необходимости заботы о своем здоровье. Не реже одного раза в год обязательно надо посещать врача-акушера-гинеколога в женской консультации, даже при отсутствии жалоб, проходить профилактические обследования. Это помогает выявлять заболевания на ранней стадии, своевременно принимать меры для сохранения женского здоровья и будущего материнства».

Фото: минздрав СО