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Врачи напоминают: рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 90% случаев

28 сентября 2022 21:22
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В Самаре состоялась пресс-конференция, в ходе которой специалисты обсудили факторы риска возникновения онкологических заболеваний.

Сегодня в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда» состоялась пресс-конференция, в ходе которой специалисты обсудили факторы риска возникновения онкологических заболеваний, отметили важность профилактических и диспансерных осмотров в ранней диагностике онкологических заболеваний, обратили внимание на успехи в лечении опухолей, выявленных на ранних стадиях.

Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. Особое внимание уделяется профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний, а также открытию центров амбулаторной онкологической помощи.

В мероприятии приняли участие главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, д.м.н. Андрей Орлов, главный врач Самарской городской больницы №6 Расим Шамсудинов, заведующая организационно-методическим отделом Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Елена Маркова, и.о. заведующего центром амбулаторной онкологической помощи больницы №6 Анастасия Майер.

В рамках нацпроекта медицинские учреждения дооснащаются диагностическим и лечебным оборудованием высокого класса, в регионе ведется широкомасштабная профилактическая работа, открываются центры амбулаторной онкологической помощи.

«На сегодняшний день в регионе работают 6 ЦАОПов, планируется открытие еще 6 центров до 2024 года, из них два в этом году. Их основная задача – максимально приблизить онкологическую помощь и диагностические обследования к населению. ЦАОПы оснащены высококлассным оборудованием для проведения полного спектра диагностических обследований. В настоящее время в таких центрах появляется возможность проводить диспансерное наблюдение населения, а также лекарственную противоопухолевую терапию, за которой больше не нужно ехать далеко от дома», — рассказал главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, д.м.н. Андрей Орлов.

На сегодняшний день профилактика представляет собой самую действенную и долгосрочную стратегию борьбы с онкологическими заболеваниями. Наиболее эффективной считается первичная профилактика — исключение вредных привычек, рациональное питание. Вторичная профилактика рака не менее важна, она заключается в своевременной диагностике ранних форм злокачественных новообразований и контроле за гражданами, относящимися к группе риска.

За 9 месяцев 2022 года специалистами отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера при участии онкологов, стоматологов, дерматовенерологов было организовано и проведено 11 широкомасштабных акций, в которых приняло участие более 2000 человек, среди которых осмотры у врачей прошли около 750. Среди мероприятий — акции по борьбе с меланомой, акции по выявлению опухолей наружных локализаций в рамках Х Европейской недели профилактики рака головы и шеи.

В 2022 году специалисты онкологического диспансера принимали участие в в широкомасштабных акциях в районах Самарской области, на которых проводили углубленную профилактическую работу с представителями малых городов, деревень и сёл. Те пациенты, у которых во время акций были выявлены подозрения на патологические процессы, направлялись на дообследования в центры амбулаторной онкологической помощи или областной онкодиспансер.

«Центры амбулаторной онкологической помощи позволяют улучшить качество и увеличить скорость оказания медицинской помощи населению. Наша главная цель – ранняя выявляемость онкопатологии. К ЦАОП Самарской городской больницы №6 прикреплено около 265 тысяч человек, — отметил главный врач Самарской городской больницы №6 Расим Шамсудинов. — На базе нашей больницы ведётся активная просветительская и профилактическая работа среди населения, организуются дни открытых дверей, наши врачи тесно сотрудничают со специалистами онкологического диспансера. Мы стремимся к тому, чтобы минимизировать количество запущенных случаев. Только слаженная совместная работа поможет достичь результатов».

В ЦАОП больницы №6 ежедневно обращается порядка 40 человек, 5-6 пациентов из которых с новообразованиями кожи.

«Для выявления опухолей наружных локализаций, в том числе меланомы, мы используем современное оборудование — цифровой дерматоскоп, — рассказала

и.о. заведующего центром амбулаторной онкологической помощи СГБ№6 Анастасия Майер. – С его помощью мы видим клинические проявления заболевания, производим соскоб или берем гистологию. Затем отправляем материал в онкодиспансер для детального исследования и выбора тактики лечения».

 

Фото:    ru.freepik.com

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