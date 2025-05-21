Врачи Клиник СамГМУ спасли женщину на борту самолета

197

Врачи Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) оказали своевременную экстренную медицинскую помощь пассажирке, которой внезапно стало плохо на борту самолета. Наталия направлялась на отдых в Анталью, когда у нее резко поднялось давление, а пульс достиг критических значений.

К счастью, на борту оказались врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации Клиник СамГМУ Андрей Клевачев и его жена — врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Фидан Клевачева.

Наталия почувствовала себя плохо примерно через час после взлета. Она жаловалась на сильную головную боль, слабость и нехватку воздуха.

“Я увидел, что муж женщины начал звать бортпроводников, подошел к ней и начал собирать анамнез, — рассказывает Андрей Клевачев. — Выяснилось, что никаких хронических заболеваний и аллергии у нее не было, операций накануне тоже не было. Мы попросили бортпроводников предоставить тонометр, измерили давление, оно было около 170 на 100. Наталия сказала, что обычно у нее низкое давление, поэтому такие показатели были для нее слишком высокими. Кроме того, у нее был критически низкий пульс — около 40. Периодически ее состояние ухудшалось, она теряла сознание, мы приводили ее в чувства. Подключили маску с переносным кислородным баллоном, выбрали подходящие ей препараты из набора, который предоставили бортпроводники. Все это заняло примерно час-полтора”.

По прилете в Турцию Наталия обратилась в больницу, где ее обследовали и не выявили никаких патологий. Сейчас она чувствует себя хорошо.

“Со мной такой эпизод произошел впервые, поэтому очень испугалась, — рассказала Наталия. — Я очень благодарна, что на борту оказались такие молодые и внимательные врачи, потому что среди бортпроводников медицинских работников не было. Врачи мне действительно помогли. По счастливому совпадению обратно мы летели тоже вместе, меня это обрадовало и успокоило, в этот раз со мной все было хорошо”.

Фото: pxhere.com