Врачи из Самары и Петербурга вместе выполнили сложную операцию 1,5-годовалому ребенку

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Самарские врачи вместе с коллегами из Петербурга выполнили сложную операцию 1,5-годовалому ребенку. Об этом рассказали в Минздраве РФ.



У малыша ещё год назад диагностировали дисплазию тазобедренного сустава. Все его элементы не развились до конца - кости, связки, мышцы, нервы, сосуды.



Операция прошла без установки металлофиксаторов. Врачи использовали трансплантаты, которые заготавливают в костном банке СамГМУ.



Операция была успешной, полностью к обычной жизни ребенок вернётся через полгода (а сможет сидеть - уже через три месяца).

Фото: Минздрав РФ