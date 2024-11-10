Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году приурочен к 25-летнему юбилею одноименной джазовой студии.
В ноябре в Самаре состоится третий фестиваль джаза «Движение»
У малыша ещё год назад диагностировали дисплазию тазобедренного сустава. Все его элементы не развились до конца - кости, связки, мышцы, нервы, сосуды.
Врачи из Самары и Петербурга вместе выполнили сложную операцию 1,5-годовалому ребенку
После просмотра получасовой картины состоится встреча с главным героем этого проекта – худруком театра Денисом Бокурадзе.
В Историческом парке Самары состоится показ документального фильма о жизни театра «Грань»
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают грозненский "Ахмат".
"Крылья Советов" в упорной борьбе уступили ЦСКА - 1:2
14 ноября в 18.00 в большом концертном зале Культурного центра «Автоград».
В честь 35-летия детской школы искусств "Камертон" союстоится юбилейный концерт
В Самаре ночью -1, -3°С, днем +1, +3°С.
11 ноября в губернии без осадков,до +4°С
10 правил для эмоционального здоровья.
В 36 поликлиниках региона работают кабинеты медико-психологического консультирования
Трамп окончательно одержал победу на выборах
Трамп окончательно одержал победу на выборах
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.83
-0.24
EUR 105.45
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Историческом парке Самары состоится показ документального фильма о жизни театра «Грань»
В честь 35-летия детской школы искусств "Камертон" союстоится юбилейный концерт
Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врачи из Самары и Петербурга вместе выполнили сложную операцию 1,5-годовалому ребенку

10 ноября 2024 17:04
74
У малыша ещё год назад диагностировали дисплазию тазобедренного сустава. Все его элементы не развились до конца - кости, связки, мышцы, нервы, сосуды.

Самарские врачи вместе с коллегами из Петербурга выполнили сложную операцию 1,5-годовалому ребенку. Об этом рассказали в Минздраве РФ.

У малыша ещё год назад диагностировали дисплазию тазобедренного сустава. Все его элементы не развились до конца - кости, связки, мышцы, нервы, сосуды.

Операция прошла без установки металлофиксаторов. Врачи использовали трансплантаты, которые заготавливают в костном банке СамГМУ.

Операция была успешной, полностью к обычной жизни ребенок вернётся через полгода (а сможет сидеть - уже через три месяца).

 

Фото:   Минздрав РФ

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
10 правил для эмоционального здоровья.
10 ноября 2024, 14:19
В 36 поликлиниках региона работают кабинеты медико-психологического консультирования
10 правил для эмоционального здоровья. Здравоохранение
170
Проект позволяет моделировать и проводить эксперименты по изучению возбудимых тканей, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной и эндокринной систем.
08 ноября 2024, 16:10
В СамГМУ создали виртуальную физиологическую лабораторию
Проект позволяет моделировать и проводить эксперименты по изучению возбудимых тканей, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной,... Образование
554
Теперь он с супругой еще и родители 5 детей - у них четыре дочки и долгожданный сын.
08 ноября 2024, 15:36
В семье Героя СВО, финалиста программы «Время героев» Константина Яшина родилась двойня
Теперь он с супругой еще и родители 5 детей - у них четыре дочки и долгожданный сын. Здравоохранение
570
Здравоохранение
У малыша ещё год назад диагностировали дисплазию тазобедренного сустава. Все его элементы не развились до конца - кости, связки, мышцы, нервы, сосуды.
10 ноября 2024  17:04
Врачи из Самары и Петербурга вместе выполнили сложную операцию 1,5-годовалому ребенку
74
10 правил для эмоционального здоровья.
10 ноября 2024  14:19
В 36 поликлиниках региона работают кабинеты медико-психологического консультирования
174
Врач предупредила об опасности вируса Коксаки для детей
9 ноября 2024  14:00
Врач предупредила об опасности вируса Коксаки для детей
516
В медицинских учреждениях Самарской области работают более 350 врачей-рентгенологов и около 700 рентген-лаборантов.
8 ноября 2024  17:46
8 ноября - Международный день радиологии и День рентгенолога
599
Сделать прививку можно будет с соблюдением всех необходимых требований в развёрнутых мобильных пунктах.
8 ноября 2024  17:27
9 и 10 ноября в Самарской области пройдут мероприятия по вакцинации в общественных местах
639
В настоящее время заболеваемость ОРВИ фиксируется ниже эпидемического порога.
8 ноября 2024  15:53
Более 1,4 млн жителей губернии защитились от гриппа
570
Теперь он с супругой еще и родители 5 детей - у них четыре дочки и долгожданный сын.
8 ноября 2024  15:36
В семье Героя СВО, финалиста программы «Время героев» Константина Яшина родилась двойня
571
В СамГМУ создали виртуальную физиологическую лабораторию
8 ноября 2024  11:23
В СамГМУ создали виртуальную физиологическую лабораторию
476
Творческий, активный, интеллектуальный образ жизни способствует активной работе мозга. Это и является профилактикой болезни Альцгеймера.
7 ноября 2024  16:43
Главный психиатр региона Михаил Шейфер: "Важна постоянная тренировка мозга - это, с одной стороны, профилактика, а, с другой стороны, - часть лечения болезни Альцгеймера"
729
Жители отдаленных территорий Сызранского района будут проходить осмотры и диагностику в современных передвижных комплексах.
7 ноября 2024  16:28
В Сызранскую центральную городскую и районную больницу поступили 2 мобильных медицинских комплекса
641
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
4854
Весь список
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня сотрудника ОВД РФ
10 ноября 2024  11:11
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня сотрудника ОВД РФ
224
Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД
8 ноября 2024  12:54
Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД
535
В Самаре прошел в 14-ый раз Парад Памяти
8 ноября 2024  10:33
В Самаре в 14-ый раз прошел Парад Памяти
455
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
8 ноября 2024  09:40
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
2861
Региональный кабинет министров рассмотрел ряд вопросов повестки, первым из которых стал вопрос об исполнении областного бюджета за прошедшие девять месяцев.
7 ноября 2024  19:44
На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года
626
Весь список