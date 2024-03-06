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Врачи больницы Середавина выхаживают новорожденных с низкой массой тела

6 марта 2024 18:58
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В один день прошла выписка сразу нескольких малышей, родившихся весом менее 2 кг.

В Самарской областной клинической больнице им.В.Д. Середавина в один день прошла выписка сразу нескольких малышей, родившихся весом менее 2 кг. Их многодетные мамы своевременно поступили в Перинатальный центр из муниципальных районов Самарской области.

Жительницу Кинеля Татьяну госпитализировали в Перинатальный центр на 30 неделе беременности. Малышка Вероника появилась на свет раньше срока и весила 1400 граммов. Первые 12 дней девочка провела в реанимации. Благодаря заботе неонатологов, реаниматологов и медсестер ребенок постепенно набирал вес и при выписке весил уже 2170 граммов. Маму и малыша дома встретили папа и две сестренки.

«Нянек у нас много - семья большая и дружная», - поделилась Татьяна.
По ее словам, в самые тяжелые минуты, когда ребёнок был в реанимации, она была окружена заботой и поддержкой: звонили близкие, подбадривали врачи, поддерживали боевой дух медсестры.

Из Чапаевска в областную больницу на 31 неделе беременности поступила молодая мама Александра, и уже через неделю появился на свет Евгений весом 1800 граммов. За месяц малыш вырос до 2,7 кг. Он самый младший ребенок в семье, где всего пятеро детей. У счастливых многодетных родителей - четыре сына и одна дочка.
«Старший сын закончил школу и учится на программиста, а единственная дочка еще ходит в садик и с удовольствием примеряет образ старшей сестры для новорожденного», - рассказала Александра.

Благодаря высококвалифицированному медицинскому персоналу и современным технологиям женщины с осложнениями беременности получают необходимую медицинскую помощь.

«Когда женщина узнает о своей беременности, одним из первых шагов, который следует предпринять, - записаться на учет в женскую консультацию. Это не просто формальность, а необходимость для здоровья и благополучия будущей мамы и ее малыша,- подчеркнула заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Елена Тюрина,- Регулярные посещения врача позволяют контролировать развитие ребенка и здоровье матери».

Всего в 2024 году, объявленном Президентом страны Годом семьи, в областном Перинатальном центре уже родились 966 малышей, из которых 27 двоен.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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