Врачи больницы им. Т.И.Ерошевского помогли  пациенту сохранить зрение после проникающей сквозной травмы глаза

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Пациент поступил в отделение неотложной помощи областной глазной больницы им. Т.И.Ерошевского с проникающей сквозной травмой глаза. Хирурги больницы выполнили срочную сложную высокотехнологичную операцию. В результате которой, удалось не только сохранить глаз, но и восстановить зрение пациенту. Благодаря современному оснащению больницы и профессионализму врачей сделать это удалось в результате всего одной операции.

Травма возникла по неосторожности во время строительных работ на приусадебном участке. При использовании инструмента по резке металла («болгарки») мужчина не надел защитную маску, и отлетевшее инородное тело попало в глаз, что привело к проникающему сквозному ранению.

Несвоевременное обращение пациента за медицинской помощью привело к ухудшению состояния.

«Пациент обратился с жалобами на ухудшение зрения, покраснение, ощущение инородного тела в глазу и приехал к нам только через две недели после травмы, - рассказала врач-офтальмолог микрохирургического офтальмологического отделения №2 Ольга Рыжкова. Мы оценили его состояние как тяжелое. При такой травме промедление могло привести к полной потере зрения и даже глаза».

Ежегодно около 170 человек обращаются в больницу им. Т.И. Ерошевского с травмами, связанными с попаданием инородных тел от углошлифовальных машин, несмотря на информирование населения и напоминания врачей о важности использования защитных средств при выполнении потенциально опасных работ.

Заведующий офтальмологическим микрохирургическим отделением №2 Анатолий Милюдин отметил:

«Чаще всего мы встречаем случаи, когда попавшее в глазное яблоко инородное тело там и остается. Ситуации, когда оно пробивает глаз насквозь, более редкие и куда более тяжелые, требующие максимальной ответственности и особого подхода в лечении. Если бы промедление было еще на несколько дней, мы бы не получили такого хорошего результата в итоге. Нам пришлось бы по-другому подходить к данному случаю. Так как пациент все-таки обратился за помощью в правильное время, мы смогли помочь и сохранить зрение».

«Я с гордостью могу заявить о том, что больница полностью укомплектована самым современным высокотехнологичным оборудованием. Мастерство наших хирургов и опыт, который мы имеем на протяжении более 60 лет, вкупе с имеющимся оборудованием и нашими знаниями помогли нам достичь в этом случае высоких результатов, - говорит главный врач больницы имени Т.И.Ерошевского Ольга Павлова. - И если раньше при комбинированных травмах приходилось делать несколько операций, то сегодня за один операционный день, за одну операцию, которая включает в себя несколько этапов, мы можем сохранить глаз как орган и достигнуть хороших показателей по зрению».

При этом, подчеркнула Ольга Васильевна, сокращается травматичность и реабилитационный период, пациенты довольно быстро возвращаются к привычному образу жизни.

Этот случай еще раз подчеркивает важность соблюдения мер предосторожности и техники безопасности при работе с углошлифовальными машинами и другими электроприборами. Врачи-офтальмологи напоминают, использование защитных очков – это важная и необходимая мера, которая может предотвратить множество потенциальных травм.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, зрение травмированного глаза составляет 90%. Еще идет процесс восстановления, мужчина будет находиться под наблюдением врачей-офтальмологов больницы им. Т.И.Ерошевского и по месту жительства.

Сергей Григорьев счастлив, что после операции смог забыть о сильных болях и снова четко видит.

«Наконец я хорошо вижу, и у меня ничего не болит. С инструментами нужно работать с защитой, беречь себя. Я очень доволен врачами, спасибо им за их труд», - поблагодарил он медиков.

В больнице им. Т.И.Ерошевского круглосуточно работает отделение неотложной офтальмологической помощи. В случае травм или при возникновении неотложного состояния необходимо обращаться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158 тел. 8 (846) 323 00 40.

Фото: пресс-служба больницы им. Т.И.Ерошевского