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Врач-травматолог-ортопед: рекомендации, как избежать травм во время гололеда

7 января 2022 18:19
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Спешить медленно, падать правильно.

Заведующий травматологическим отделением №4 Самарской городской клинической больницы №1 им Н.И. Пирогова - врач-травматолог-ортопед, врач высшей категории, к.м.н. Иван Олегович Гранкин рекомендует:

В зимний период неизбежно возрастает количество травм, которые связаны с выпадением снега и образованием гололеда. В это время важно соблюдать несколько правил, которые помогут вам сохранить здоровье и избежать падений и травм.

Обувь для зимы должна быть удобной, устойчивой, с ребристой подошвой. Женщинам лучше отказаться от высоких каблуков.

Спешите медленно! Если боитесь опоздать, лучше выйти из дома заранее.

Выходя из общественного транспорта, поднимаясь или спускаясь по ступеням, держитесь за перила. Пожилым людям не стоит стесняться просить о помощи.

Учитесь падать: руки по возможности надо прижать к груди, ноги согнуть в коленях. Лучше упасть на бок, чем на спину или живот.

В гололед старайтесь выходить из дома только по необходимости.

Активно отдыхать рекомендуется на специально оборудованных катках и трассах.

От активного отдыха необходимо отказаться, находясь в состоянии алкогольного опьянения, даже если человек выпил немного, как раз эта «храбрость» и может сыграть злую шутку и даже погубить.

Если вы решили устроить фейерверк или стоите рядом с пиротехническими изделиями, чтобы увидеть салют, соблюдайте все необходимые меры безопасности.

Информация о травмпунктах:

В Самаре:

1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, (тел. (846) 207-22-33) круглосуточно;

2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, (тел. (846) 975-33-03(02), (01)) круглосуточно;

3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, (тел. (846) 975-32-35) круглосуточно;

4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, (тел. 846) 377-36-27) круглосуточно;

5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, (тел. (846) 273-36-27) круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, (84635) 6-03-11,6-03-01) круглосуточно.

В Тольятти:

1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно (тел. 8482) 37-98-71);

2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, 8, (8482) 93-52-01, 93-52-63) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Сызрани:

1. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница» ул. Комарова, 1, (тел. 8464)35-27-01).

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