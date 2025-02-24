Врач: симптом холодных конечностей может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем

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В большинстве случаев симптом холодных конечностей является следствием прохладной температуры и недостатка физической активности, но он также может свидетельствовать и о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом предупредила врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Ирина Поляева в беседе с «Газетой.Ru», пишут "Известия".

«Сниженный уровень гемоглобина (анемия) в крови также вызывает холодные руки и ноги за счет недостаточного кровоснабжения тканей кислородом. Кроме того, одной из главных причин холодных конечностей является недостаточное кровообращение. Это может происходить из-за сужения сосудов, вызванного, например, атеросклерозом, при котором на стенках артерий накапливается холестерин. Если кровь не может свободно циркулировать к конечностям, они могут ощущаться холодными», — сказала она.

Некоторые заболевания нервной системы, такие как синдром Рейно, могут вызывать спазмы кровеносных сосудов и приводить к недостатку кровоснабжения организма. Во время таких процессов люди обычно замечают у себя изменение цвета кожи, а также ощущение легкого покалывания.

«Недостаточная функция щитовидной железы (гипотиреоз) также может замедлить обмен веществ, что приводит к снижению температуры тела и холодным конечностям. В этом случае могут наблюдаться и другие симптомы, такие как усталость, увеличение веса и сухость кожи. У людей с диабетом же может развиваться диабетическая невропатия — повреждение нервов, которое также может ухудшать кровообращение и вызывать холод в конечностях», — сообщила кардиолог.

Она предупредила, что в случае частого ощущения холода в конечностях следует обратиться за диагностикой к специалисту.

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