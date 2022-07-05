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Врач предупредил об опасности заражения через кондиционер

5 июля 2022 10:57
142
Врач предупредил об опасности заражения через кондиционер

Врач-терапевт Ольга Перевалова предупредила об опасной бактерии, которая размножается в кондиционерах, сообщают "Известия".

В интервью радио Sputnik во вторник, 5 июля, врач объяснила, что в теплое время года люди с ослабленным иммунитетом рискуют заразиться болезнью легионеров. По ее словам, это тяжелое инфекционное поражение легких, вызванное бактерией рода Legionella. Обычно этот микроорганизм размножается в теплой и влажной среде, например,в фильтрах кондиционеров.

Специалист объяснила, что легионеллез не всегда принимает форму пневмонии. Он может напоминать обычную респираторную вирусную инфекцию, поэтому его часто путают с другими заболеваниями, пишет «Москва 24».

«Люди, которые всё лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или «Омикроном». На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла», — объяснила врач.

Пренебрежение регулярной чисткой фильтров кондиционера и слабый иммунитет могут стать основными предпосылками заражения и тяжелого течения заболевания. Призвала врач не забывать о чистке кондиционера, установленного и в автомобиле, или открывать окно, сообщает телеканал «360».

 

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