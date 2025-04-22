Врач перечислил три обязательные вакцины в весенний период

204

Весной необходимо сделать три обязательные профилактические вакцины — от бешенства, столбняка и клещевого энцефалита. Об этом 22 апреля заявил врач-гериатр, терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова Андрей Изюмов в беседе с «Газетой.ру».

Особо осторожными эксперт посоветовал быть тем, кто работает с землей, — дачникам, садоводам и аграриям, поскольку возбудитель столбняка живет в земле и заразиться можно через раны и ссадины.

Также Изюмов порекомендовал быть предельно внимательными грибникам, лесникам и туристам, которые, путешествуя, рискуют попасть в так называемые эндемичные зоны, где чаще всего происходят вспышки клещевого энцефалита.

«Если собираетесь путешествовать по России и знаете, что будете много времени проводить на природе, лучше предварительно уточнить, какая ситуация в этом районе. Сделать это можно на сайте Роспотребназдора», — рассказал врач.

Однако он отметил, что иногда вакцины от бешенства, столбняка и клещевого энцефалита делаются экстренно. Это происходит в течение первых нескольких часов после контакта человека с возбудителями конкретного заболевания в обязательном порядке, пишут "Известия".