Я нашел ошибку
Главные новости:
Самозапрет на смс-рассылку является одной из мер комплексного пакета по борьбе с мошенниками, который включает порядка 30 инициатив.
С 1 августа россияне смогут устанавливать самозапрет на смс-рассылки
Боли в ногах после долгой ходьбы могут быть признаком атеросклероза.
Врач-кардиолог предупредил об опасности болей в ногах при ходьбе
Уже 207 ребят в возрасте от 7 до 17 лет отдохнули в лагерях Краснодарского края. Большинство детей – это дети участников СВО.
Дети Самарской области вернулись с отдыха на Черноморском побережье
Во время торжественного мероприятия на площади Славы десантники вспомнили своих боевых товарищей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к горельефу Скорбящей Родины-Матери.
В Самаре отметили День воздушно-десантных войск
Погиб 66-летний мужчина, который управляя автомобилем Lada Vesta, наехал на бордюрный камень и врезался в световую опору.
Смертельное ДТП в Кировском районе Самары
Его состояние оценивается как тяжелое.
Народный артист России, актер Иван Краско попал в реанимацию
В Самаре горело здание Дома печати
В Самаре горело здание Дома печати
Спортсмены Самарской области стали призерами всероссийских соревнований.
Роллеры из разных регионов страны соревновались в Самаре на «Чайке»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.01
EUR 91.71
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-кардиолог предупредил об опасности болей в ногах при ходьбе

2 августа 2025 20:56
100
Боли в ногах после долгой ходьбы могут быть признаком атеросклероза.

Боли в ногах после долгой ходьбы могут быть признаком атеросклероза. Такие боли, называемые перемежающейся хромотой, возникают из-за недостаточного кровоснабжения мышц при физической нагрузке и являются симптомом облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. Об этом «Известиям» рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Кокин.

Кокин объяснил характерные особенности болей при атеросклерозе: они появляются после прохождения определенной дистанции, локализуются в икроножных мышцах и проходят через несколько минут покоя. При прогрессировании заболевания безболевая дистанция сокращается, а в тяжелых случаях боль может возникать даже в состоянии покоя.

Атеросклероз — системное заболевание, которое может поражать различные артерии организма. В зависимости от локализации, оно проявляется разными симптомами: от стенокардии и инфаркта при поражении коронарных артерий до головокружений и инсульта при атеросклерозе сосудов головного мозга.

«Для диагностики атеросклероза нужно измерять лодыжечно-плечевой индекс, УЗИ артерий и ангиографию. К факторам риска развития заболевания относятся возраст, наследственность, курение, гипертония, диабет и неправильное питание», — добавил специалист.

Не игнорируйте ранние признаки атеросклероза: повышенная утомляемость, головокружения или случайно выявленное высокое давление. При появлении симптомов следует обратиться к врачу, пройти обследование и изменить образ жизни, включая отказ от курения и увеличение физической активности.

«Атеросклероз развивается годами незаметно, но может привести к инфаркту, инсульту или гангрене ноги. Ранняя диагностика и профилактика — ключ к долгой здоровой жизни», — заключил кардиолог.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалист отметил, что в среднем человеку рекомендуется съедать не более 400–500 г арбуза в день.
01 августа 2025, 22:12
Диетолог рассказал, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья
Специалист отметил, что в среднем человеку рекомендуется съедать не более 400–500 г арбуза в день. Общество
510
В отделении помощь участникам СВО оказывается по 3 профилям, проводятся плановые и экстренные оперативные вмешательства, этапы реабилитации.
01 августа 2025, 18:22
Регина Воробьева и Андрей Орлов посетили отделение Самарской больницы им. Н.И. Пирогова, где помощь получают участники СВО
 В отделении помощь участникам СВО оказывается по 3 профилям, проводятся плановые и экстренные оперативные вмешательства, этапы реабилитации. Здравоохранение
605
Участники акции на практике освоили жизненно важные навыки под чутким руководством опытных специалистов.
01 августа 2025, 17:25
️Около 130 жителей и гостей региона в Струковском саду приняли участие в мастер-классе по оказанию первой помощи
Участники акции на практике освоили жизненно важные навыки под чутким руководством опытных специалистов. Общество
459
Здравоохранение
Боли в ногах после долгой ходьбы могут быть признаком атеросклероза.
2 августа 2025  20:56
Врач-кардиолог предупредил об опасности болей в ногах при ходьбе
100
В отделении помощь участникам СВО оказывается по 3 профилям, проводятся плановые и экстренные оперативные вмешательства, этапы реабилитации.
1 августа 2025  18:22
Регина Воробьева и Андрей Орлов посетили отделение Самарской больницы им. Н.И. Пирогова, где помощь получают участники СВО
609
Здесь можно сдать экспресс-тест и получить результат в течение 15 минут.
1 августа 2025  17:10
Жителей Нефтегорского и Сергиевского районов приглашают узнать свой ВИЧ-статус в мобильном пункте
399
О ключевых факторах риска, тревожных симптомах и способах профилактики рассказал заведующий онкологическим отделением Самарского онкодиспансера Николай Ляс.
1 августа 2025  15:21
1 августа – Всемирный день борьбы с раком легкого
468
Окончание ремонтных работ запланировано на конец 2025 года. Прием пациентов временно проводится в стационаре на улице Мирной.
1 августа 2025  15:14
Капитальный ремонт стационара городской больницы №8 в Самаре завершён на 65%
462
Продолжается обновление подразделений Отрадненской больницы
1 августа 2025  13:11
Продолжается обновление подразделений Отрадненской больницы
348
Продукты, содержащие трансжиры, могут способствовать накоплению жира в печени, развитию воспаления, повреждению здоровых клеток печени, формированию стеатогепатита.
31 июля 2025  16:58
Главный диетолог региона рассказала, о негативных факторах, влияющих на функции печени
561
Ремонт терапевтического отделения стартовал в начале года и находится на финальной стадии.
31 июля 2025  16:07
В Отрадненской горбольнице продолжается ремонт двух амбулаторий и терапевтического отделения
480
До конца года по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в медучреждения региона будут трудоустроены порядка 100 специалистов
31 июля 2025  11:23
До конца года по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в медучреждения региона будут трудоустроены порядка 100 специалистов
661
На самарской набережной прошла акция по ранней диагностике рака кожи
31 июля 2025  10:55
На самарской набережной прошла акция по ранней диагностике рака кожи
464
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15009
Весь список
В центре внимания
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
2 августа 2025  13:50
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
191
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
2 августа 2025  12:49
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
229
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары
2 августа 2025  09:59
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары
254
Вячеслав Федорищев поздравил десантников по случаю Дня Воздушно-десантных войск России и 95-летия образования ВДВ
2 августа 2025  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил десантников по случаю Дня Воздушно-десантных войск России и 95-летия образования ВДВ
567
Специалисты компании «Т Плюс» приступят к ремонту теплосетей от водогрейной котельной поселка 116 км Куйбышевского района Самары. 
1 августа 2025  20:52
На две недели приостановят подачу горячей воды в части Куйбышевского района Самары
370
Весь список