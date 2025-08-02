Врач-кардиолог предупредил об опасности болей в ногах при ходьбе

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Боли в ногах после долгой ходьбы могут быть признаком атеросклероза. Такие боли, называемые перемежающейся хромотой, возникают из-за недостаточного кровоснабжения мышц при физической нагрузке и являются симптомом облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. Об этом «Известиям» рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Кокин.

Кокин объяснил характерные особенности болей при атеросклерозе: они появляются после прохождения определенной дистанции, локализуются в икроножных мышцах и проходят через несколько минут покоя. При прогрессировании заболевания безболевая дистанция сокращается, а в тяжелых случаях боль может возникать даже в состоянии покоя.

Атеросклероз — системное заболевание, которое может поражать различные артерии организма. В зависимости от локализации, оно проявляется разными симптомами: от стенокардии и инфаркта при поражении коронарных артерий до головокружений и инсульта при атеросклерозе сосудов головного мозга.

«Для диагностики атеросклероза нужно измерять лодыжечно-плечевой индекс, УЗИ артерий и ангиографию. К факторам риска развития заболевания относятся возраст, наследственность, курение, гипертония, диабет и неправильное питание», — добавил специалист.

Не игнорируйте ранние признаки атеросклероза: повышенная утомляемость, головокружения или случайно выявленное высокое давление. При появлении симптомов следует обратиться к врачу, пройти обследование и изменить образ жизни, включая отказ от курения и увеличение физической активности.

«Атеросклероз развивается годами незаметно, но может привести к инфаркту, инсульту или гангрене ноги. Ранняя диагностика и профилактика — ключ к долгой здоровой жизни», — заключил кардиолог.

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