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Однако, по словам эксперта, пищевой путь — это не единственный путь заражения инфекцией.
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Врач-инфекционист: вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы

10 октября 2024 22:35
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Однако, по словам эксперта, пищевой путь — это не единственный путь заражения инфекцией.

Вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы. Об этом 9 октября заявил врач-инфекционист Сергей Вознесенский, пишут "Известия".

В ходе беседы с «Вечерней Москвой» он отметил, что заразиться лихорадкой Марбург через бананы и другие фрукты возможно в том случае, если не были соблюдены все санитарные нормы.

«Все фрукты и овощи, которые мы покупаем в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это точно минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом, если он вдруг присутствует на кожуре плода», — приводит издание слова врача.

Однако, по словам эксперта, пищевой путь — это не единственный путь заражения инфекцией. Вознесенский отметил, что вирус Марбург, как и другие геморрагические инфекции, может передаваться через близкий контакт с зараженным или инфицированным животным, которое считается переносчиком инфекции.

Кроме того, инфекционист указал на то, что лихорадкой очень сложно заразиться воздушно-капельным путем. Это может произойти, по словам специалиста, если с зараженным контактирует человек с ослабленным иммунитетом.

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Здравоохранение
Однако, по словам эксперта, пищевой путь — это не единственный путь заражения инфекцией.
10 октября 2024  22:35
Врач-инфекционист: вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы
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