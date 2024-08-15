Врач-гериатр рассказала о роли физической активности для пожилых людей

144

Замедлить процессы старения, улучшить деятельность органов и систем, снизить подверженность депрессии: врач-гериатр – о роли физической активности для пожилых людей



В возрасте старше 65 лет отношения к собственным возможностям меняется. Люди начинают меньше двигаться и принимать больше лекарств, полагая, что таким образом они сберегают энергию и помогают организму справиться с переходом на новый режим жизни. Однако подобная позиция является вредным заблуждением.



Какие причины, могут ограничивать физическую активность в пожилом возрасте?

Мышечная слабость. Если «ноги не держат», а в руках нет силы, чтобы подняться или предотвратить падение.

Нарушение походки и равновесия.

Остеопороз.

Ощущение «покалывания в ногах», онемение, изменение чувствительности.

Снижение зрения.

Болевой синдром, боли в суставах и мышц.

Депрессия, снижение настроения, отсутствие желаний, потеря интереса к общению.



Специалисты утверждают, что в пожилом возрасте жизнь может быть полноценной, насыщенной яркими ощущениями и событиями, то есть практически такой же активной, как и в предыдущие годы.



«Доказано, что даже умеренные физические нагрузки могут замедлить процессы старения, улучшить деятельность сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, увеличить силу мышц и подвижность в суставах, повысить плотность костной ткани и снизить подверженность депрессии, - отмечает заведующая гериатрическим отделением, врач-гериатр Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева Светлана Брылякова. - У физически активных пожилых людей более высокий уровень функциональной адаптации сердечно-сосудистой, дыхательной систем, лучшая память, умственная работоспособность, координация, меньший риск падений, большая самостоятельность. Кроме того, регулярные тренировки помогают вылечиться от депрессии, а групповые занятия помогают освободиться от ощущения социальной изоляции и одиночества».



Важно помнить, что наличие хронических заболеваний не служит противопоказанием к умеренным физическим нагрузкам. Перед началом тренировок важно проконсультироваться с лечащим врачом.

Фото: freepik.com