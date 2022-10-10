Врач-эндокринолог из Самары: чрезмерное потребление алкоголя повышает риски развития сахарного диабета

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Врач-эндокринолог Самарской городской больницы №6 Лилия Александровна Батршина:



- Неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет, в последние десятилетия распространяются быстрыми темпами. 6% населения Земли страдает сахарным диабетом. При сочетании злоупотребления алкоголем и сахарного диабета последствия могут быть непредсказуемыми. Оба состояния негативно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, приводят к дисфункции печени и почек, а также поражению сетчатки и неврологическим нарушениям.



Чрезмерное потребление алкоголя повышает риски развития сахарного диабета. Кроме того, на эти риски оказывают воздействие частота употребления алкоголя, генетическая предрасположенность, курение, питание и гормональный статус.



Чрезмерное употребление спиртных напитков коррелирует с повышенным риском развитияострых сердечно-сосудистых заболеваний, является причиной артериальной гипертензии, неишемической дилатационной кардиомиопатии, фибрилляции предсердий и инсульта.



Хроническое употребление этанола способно вызвать резистентность к лептину, а его повышенный уровень может быть одной из составляющих инсулинорезистентности у злоупотребляющих алкоголем. Что соответственно влияет на механизм возбуждения аппетита, способствуя увеличению веса, что в свою очередь является предиктором развития сахарного диабета 2 типа.



Продолжительное, систематическое, чрезмерное употребление спиртных напитков снижает общую эффективность инсулина, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови.



Многие лица с алкогольной болезнью печени также имеют или нарушение толерантности к глюкозе, или сахарный диабет. Алкоголь — один из факторов риска гипогликемии, он подавляет глюконеогенез, снижает уровень гормона роста и нивелирует ощущение гипогликемии, риск которой можно снизить путем одновременного приема пищи, а также снижением дозы инсулина Алкоголь и гипогликемия отрицательно влияют на когнитивные функции и интеллектуальные возможности человека.



Также следует отметить низкую приверженность к самоконтролю и лечению у употребляющих этанол пациентов с сахарным диабетом. При приеме алкоголя снижается эффективность самоконтроля и сахароснижающей терапии.

Фото: минздрав СО