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Врач-диетолог рассказала о пользе оливкового масла для здоровья пожилых людей

15 января 2025 18:03
111
Оливковое масло положительно влияет на сердечную мышцу.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе оливкового масла для здоровья пожилых людей, пишут "Известия".

В беседе с «Москвой 24» 14 января специалист отметила, что оливковое масло положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Продукт богат полиненасыщенными кислотами, такими как омега-9, способствующими улучшению работы сердца.

Согласно исследованиям, регулярное употребление столовой ложки оливкового масла в течение двух недель положительно влияет на состояние сердечной мышцы, отмечает 360.ru.

Диетолог указала на то, что пожилым людям важно заботиться о сосудах, поскольку с возрастом в организме происходит нарушение микроциркуляции крови, что, в свою очередь, негативно отражается на состоянии органов и ткани. Она посоветовала каждый день добавлять ложку оливкового масла сорта extra virgin в пищу, используя его для заправки салатов, отмечает RT.

Соломатина добавила: для жарки, тушения и запекания лучше использовать рафинированное оливковое масло, сообщает Pravda.Ru. У него выше температура дымления, и оно не так быстро переходит в трансжиры, которые вредны для организма, пишет сайт kp.ru.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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