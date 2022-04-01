Врач-диетолог назвала предотвращающие старение кожи фрукты

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Предотвратить старение кожи может употребление киви и авокадо. Об этом 1 апреля рассказала российский эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова, пишут "Известия".

Как она рассказала Пятому каналу, первое место в рационе женщины должно занимать авокадо. Этот фрукт содержит большое количество жиров, витаминов и других полезных микроэлементов. Благодаря наличию фолиевой кислоты и железа авокадо помогает предотвратить старение и полезен для всех систем организма в целом.

Киви является мощным антиоксидантом и источником витамина С. Он может замедлить процесс старения кожи и улучшить работу почек, кишечника и желудка.

Абрикос богат не только витаминами, но и клетчаткой.

«Клетчатка положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Соответственно, улучшаются процессы усвоения питательных веществ и других полезных свойств», — пояснила она.

В груше содержатся специальные вещества, которые способны нейтрализовать действие ультрафиолета на кожу и осветлить уже имеющиеся пигментные пятна. Лимон, кроме улучшения состояния кожи, улучшает усвоение железа, заключила специалист.

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