Я нашел ошибку
Главные новости:
Диетолог Филиппова: старение кожи может остановить авокадо и киви.
Врач-диетолог назвала предотвращающие старение кожи фрукты
Звание также присвоено и другим деятелям культуры.
Вадим Репин, Диана Гурцкая и Стас Михайлов удостоены почетного звания "Народный артист РФ"
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в палату доработанный законопроект.
В Думу внесли законопроект о лишении свободы за насилие и угрозы со стороны коллекторов
Кремль допустил возможность отмены расчетов за газ в рублях, если наступят "иные условия".
Песков: решение поставлять газ в недружественные страны за рубли сейчас самый надежный вариант для Москвы
Принять участие в акции может каждый.
Минспорта СО запускает акцию - флешмоб #МыТренируемся
Российские производители нашли поставщиков необходимых ингредиентов и один из комбинатов будет выпускать новый сорт бумаги, "не ярко белого цвета".
Цены на офисную бумагу в РФ возвращаются к уровням января - февраля, ее дефицита в стране не будет
49 лучших команд пробились в региональный этап.
В Самаре завершились соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
Вход свободный.
В Самарском историческом парке «Россия – Моя история» пройдет творческая встреча с писателем Виктором Скляром
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.41
-0.68
EUR 92.49
-1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-диетолог назвала предотвращающие старение кожи фрукты

1 апреля 2022 23:13
89
Диетолог Филиппова: старение кожи может остановить авокадо и киви.

Предотвратить старение кожи может употребление киви и авокадо. Об этом 1 апреля рассказала российский эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова, пишут "Известия".

Как она рассказала Пятому каналу, первое место в рационе женщины должно занимать авокадо. Этот фрукт содержит большое количество жиров, витаминов и других полезных микроэлементов. Благодаря наличию фолиевой кислоты и железа авокадо помогает предотвратить старение и полезен для всех систем организма в целом.

Киви является мощным антиоксидантом и источником витамина С. Он может замедлить процесс старения кожи и улучшить работу почек, кишечника и желудка.

Абрикос богат не только витаминами, но и клетчаткой.

«Клетчатка положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Соответственно, улучшаются процессы усвоения питательных веществ и других полезных свойств», — пояснила она.

В груше содержатся специальные вещества, которые способны нейтрализовать действие ультрафиолета на кожу и осветлить уже имеющиеся пигментные пятна. Лимон, кроме улучшения состояния кожи, улучшает усвоение железа, заключила специалист.

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Диетолог Филиппова: старение кожи может остановить авокадо и киви.
1 апреля 2022  23:13
Врач-диетолог назвала предотвращающие старение кожи фрукты
89
Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн рублей.
1 апреля 2022  20:07
«Земский доктор»: два участковых врача-терапевта пополнили коллектив Нефтегорской ЦРБ
175
В рамках нацпроекта медицинские учреждения Самарской области регулярно дооснащаются новым диагностическим оборудованием.
1 апреля 2022  16:37
Почти 4500 бронхоскопий проведено в  Самарском областном онкодиспансере за год
217
1 апреля 2022  09:54
Проблемы с щитовидной железой наблюдаются у 9,3% жительниц Самарской области
203
В рамках визита он ознакомился со структурными подразделениями стоматологической поликлиники.
31 марта 2022  19:23
Армен Бенян посетил Самарскую стоматологическую поликлинику №2
556
Качество жизни маленьких пациентов напрямую зависит от того, как скоро поставлен диагноз и определена тактика их дальнейшего ведения.
31 марта 2022  19:15
В 2021 году детские кардиохирурги Самары прооперировали 263 ребенка
502
Отечественные латекс и реагенты.
31 марта 2022  16:14
Самарский завод медицинских изделий нашел замену импортному сырью
499
В среднем пациент получает 6-7 наименований лекарственных препаратов.
30 марта 2022  17:27
Более 16 тысяч жителей губернии с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают бесплатные лекарства
781
Армен Бенян поручил молодежному министру  в ближайшее время подготовить предложения по реализации совместных проектов.
30 марта 2022  15:48
Армен Бенян встретился с молодежным министром здравоохранения
658
В России ожидается резкий рост заболеваемости ВИЧ
30 марта 2022  11:45
В России ожидается резкий рост заболеваемости ВИЧ
489
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
6210
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
1 апреля 2022  18:44
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
217
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
1 апреля 2022  13:36
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
280
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
1 апреля 2022  12:16
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
281
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
1 апреля 2022  11:29
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
279
1 апреля в Самаре традиционно стартует месячник по благоустройству
1 апреля 2022  10:49
1 апреля в Самаре традиционно стартует месячник по благоустройству
781
Весь список