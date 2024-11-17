Врач-дерматовенеролог рассказала о том, как позаботиться о коже зимой

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Зимой в первую очередь страдает кожа. Появляется сухость, шелушение, зуд, повышается чувствительность, краснота. Врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог Наталья Корплякова рассказала «Известиям» о том, как позаботиться о коже в зимний период.

«Зимой воздух в помещениях становится более сухим, что приводит и к сухости кожи. Температура воздуха в квартире должна быть +20...+25 градусов, а влажность 40–60%. Полезно использовать увлажнитель воздуха и соблюдать режим проветривания», — отметила она.

По ее словам, горячая вода обезжиривает кожу и усиливает сухость. Поэтому в ней мыться не стоит, а занимать процедура должна 10–15 минут. Это оптимальное время, чтобы кожа насытилась влагой.

«Гель для душа достаточно использовать два-три раза в неделю. Остальное время — просто водой. Исключение — подмышки, пах, кисти, стопы. Если вы активно тренируетесь в спортзале, также можно использовать гель каждый день. Лучше выбрать с нейтральным запахом, без ароматизаторов, антисептических добавок и агрессивных компонентов — например, лаурилсульфат в составе. Но такие гели не будут активно пениться», — предупредила врач.

Корплякова уточнила, что также не стоит растирать кожу мочалкой или щеткой. После душа нужно не тереть кожу жестким полотенцем, а промакивать.

«Сразу в первые две-три минуты нанесите на всю кожу крем или бальзам с липидами, церамидами, мочевиной, пантенолом, маслами (кокосовое, макадами, ши). Отдавайте предпочтение более густым и питательным кремам. Они формируют защитную пленку и удерживают влагу в коже. На кожу рук нужно наносить крем после каждого контакта с водой», — указала специалист.

Также она посоветовала носить одежду из мягких тканей и обязательно надевать варежки или перчатки по погоде.

Как подчеркнула дерматовенеролог, для очищения кожи лица стоит использовать пенки или молочко. Если от геля для умывания нет чувства стянутости, его можно оставить.

«Зима — время активных компонентов. Используйте сыворотки, в составе которых есть аллантоин, бетаин, кислоты, ниацинамид, витамин С. Через две-три минуты после сыворотки нанесите питательный крем. И самое время использовать сыворотки или крема с ретинолом, если вам больше 30 лет. Если ранее не использовали, вводите в свой уход постепенно: один раз в неделю, потом два раза в неделю и только потом на постоянной основе каждый вечер. Будьте осторожны, если у вас есть розацеа. Будьте аккуратны при нанесении крема в области вокруг глаз. В составе крема для лица должны быть липиды, церамиды. Крем нужно наносить утром за 20–30 минут перед выходом на улицу. Иначе можно получить прямо противоположный эффект», — заметила Корплякова.

Врач порекомендовала не забывать про SPF, использовать бальзамы для губ и один или два раза в неделю кремовые маски для лица, в составе которых растительные масла, липиды и церамиды.

«Помимо скорректированного ухода, очень важен образ жизни. Ложитесь спать до 23:00, за час до сна убирайте гаджеты, приглушайте свет, читайте книгу. Питайтесь сбалансированно — обогащайте свой рацион фруктами и овощами, продуктами, богатыми омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами (жирные сорта рыбы, авокадо, семена льна, орехи). Соблюдайте водный режим. Понимаю, что хочется зарыться в плед и никуда не двигаться, но очень важно включить в свое расписание физические нагрузки», — заключила она.

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