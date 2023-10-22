Во всех роддомах страны внедрен расширенный скрининг новорожденных

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Во всех роддомах страны внедрен расширенный скрининг врожденных и наследственных заболеваний у детей. С начала года скрининговые исследования проведены более чем у 960 тысяч новорожденных, подтверждено 411 случаев редких заболеваний, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Кабардино-Балкарию, пишет "Российская газета".

По анализу крови, сделанному в первые дни после рождения, диагностируют более 40 врожденных и наследственных заболеваний в самом начале их развития, еще до появления симптомов недуга.

В результате лечение начинается еще до того, как заболевание причиняет серьезный вред организму ребенка, это позволяет избежать тяжелой инвалидизации, сохранить качество жизни у больного малыша. Лекарствами такие дети обеспечиваются за счет средств фонда "Круг добра".

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