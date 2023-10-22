Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате лечение начинается еще до того, как заболевание причиняет серьезный вред организму ребенка.
Во всех роддомах страны внедрен расширенный скрининг новорожденных
В Самаре ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С.
 23 октября в Самарской области ожидается дождь и мокрый снег, до +8°С
Она обратила внимание на то, что при переходе на новый тип питания необходима консультация специалиста.
Нутрициолог: о плюсах и минусах трех популярных типов питания
На 7 компенсированной к основному времени матча Роман Ежов, получив мяч от Владимира Хубулова, отправил мяч в сетку – 3:1.
"Крылья" в Санкт-Петербурге проиграли чемпиону страны "Зениту" - 1:3
Основная цель мероприятия заключается в защите и продвижении экстенсивного выпаса скота, который оказывает позитивное влияние на сохранение биоразнообразия и борьбу с изменением климата.
Более тысячи овец и 200 коз прошло по центру Мадрида в рамках фестиваля животноводства
Самарская область ведет планомерную и последовательную работу, направленную на вовлечение жителей региона в систематические занятия спортом.
Лидия Рогожинская подписала соглашение о развитии корпоративного спорта в губернии
Этому предшествовал ряд встреч с инициативными и неравнодушными гражданами, непосредственно проживающими на территории поселка.
В Отделе полиции Красноглинского района провели инструктаж смешанных нарядов полиции и народных дружинников
Приглашенный гость – солист САТОБ, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области Андрей Антонов.
Концерт «Сергей Рахманинов: Я – русский композитор» состоится в отделе искусств СОУНБ
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.91
-1.4
EUR 101.43
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Во всех роддомах страны внедрен расширенный скрининг новорожденных

22 октября 2023 22:25
195
В результате лечение начинается еще до того, как заболевание причиняет серьезный вред организму ребенка.

Во всех роддомах страны внедрен расширенный скрининг врожденных и наследственных заболеваний у детей. С начала года скрининговые исследования проведены более чем у 960 тысяч новорожденных, подтверждено 411 случаев редких заболеваний, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Кабардино-Балкарию, пишет "Российская газета".

По анализу крови, сделанному в первые дни после рождения, диагностируют более 40 врожденных и наследственных заболеваний в самом начале их развития, еще до появления симптомов недуга.

В результате лечение начинается еще до того, как заболевание причиняет серьезный вред организму ребенка, это позволяет избежать тяжелой инвалидизации, сохранить качество жизни у больного малыша. Лекарствами такие дети обеспечиваются за счет средств фонда "Круг добра".

 

Фото:   freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В результате лечение начинается еще до того, как заболевание причиняет серьезный вред организму ребенка.
22 октября 2023  22:25
Во всех роддомах страны внедрен расширенный скрининг новорожденных
195
Армен Бенян обратился с приветствием к участникам 12-й Всероссийской конференции «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы».
20 октября 2023  17:11
В Самаре проходит Всероссийская конференция по кардиологии
830
При этом заболевании  кости теряют свою прочность, становятся хрупкими, что приводит к переломам.
20 октября 2023  15:22
Главный внештатный ревматолог Самары: "Следуйте 10 правилам для предупреждения    развития остеопороза»
693
В областной гепатологический центр, созданный на базе Самарской городской больницы №10, поступило новое оборудование — фиброскан.
20 октября 2023  14:09
Для пациентов областного гепатологического центра доступна диагностика степени фиброза и стеатоза печени
889
Врач рассказала, при каких заболеваниях полезно есть тыкву
20 октября 2023  11:20
Врач рассказала, при каких заболеваниях полезно есть тыкву
617
37 психологов в государственных медучреждениях оказывают поддержку женщинам, которые оказались в ситуации репродуктивного выбора.
19 октября 2023  16:01
В женских консультациях губернии работают 55 кабинетов медико-социальной помощи
584
К коллективу Камышлинской районной больницы в этом году присоединился врач-психиатр-нарколог из города Ессентуки Ставропольского края.
18 октября 2023  17:25
Меры поддержки помогли привлечь в губернию более 110 медработников из других регионов страны
634
Незаменимый витамин D, драгоценный кальций и физическая активность.
18 октября 2023  15:17
Главный гериатр Самары рассказала о профилактике остеопороза
632
Для профилактики ломкости костей необходимо правильно питаться, быть физически активным и отказаться от вредных привычек.
18 октября 2023  14:29
Директор института профилактической медицины СамГМУ рассказала о питании полезном для здоровья костей
909
Три новых фельдшерско-акушерских пункта появятся в Нефтегорском районе
18 октября 2023  12:59
Три новых фельдшерско-акушерских пункта появятся в Нефтегорском районе
526
Весь список
В центре внимания
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
20 октября 2023  13:00
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
641
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
20 октября 2023  12:40
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
509
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
20 октября 2023  10:27
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
513
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
639
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
710
Весь список