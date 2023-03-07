Во всех отделениях Службы крови СО прошли праздничные мероприятия для доноров под названием «От женщин с любовью»

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Сегодня, по доброй традиции, во всех отделениях Службы крови Самарской области (Самара, Тольятти и Сызрань) в преддверии Международного женского дня прошли праздничные мероприятия для доноров под названием «От женщин с любовью».



Все женщины, которые решились стать донорами, получили особые подарки от Службы Крови. Мужчины тоже смогли поддержать прекрасную половину человечества и сдать кровь, а также по случаю праздника получили памятные сувениры.



По итогу проведения мероприятия в трех городах стать донорами смогли 233 человека, а банк крови Самарской области пополнился на 105 литров!



ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" от всей души говорит вам «Спасибо!»

Фото: Я ДОНОР САМАРА