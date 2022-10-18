В Кинель-Черкассах продолжается строительство корпуса для клинико-диагностического отделения ЦРБ

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В селе Кинель-Черкассы продолжается строительство корпуса для размещения нового клинико-диагностического отделения центральной районной больницы. Здание будет возведено в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Возведение клинико-диагностического отделения Кинель-Черкасской больницы началось в июне этого года. На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. Выполнен монтаж фасада и кровли корпуса, устройство ограждающих конструкций, завершено подключение здания к системам жизнеобеспечения. Идет чистовая отделка помещений и подготовка к установке медицинской техники.



«В новом отделении будут созданы современные условия для оказания специализированной консультативной и лечебно-диагностической помощи жителям района, — отметил главный врач Кинель-Черкасской больницы Дмитрий Прибытков. — Разработана маршрутизация, удобная для пациентов и медицинских работников. В здании разместятся эндоскопический кабинет, рентгенологическое отделение, кабинеты ультразвуковой диагностики, противошоковая палата, операционная, кабинеты врачей — хирурга, травматолога, акушера-гинеколога и других узких специалистов. Отделение будет полностью оборудовано новой медицинской техникой. Это прежде всего компьютерный томограф, цифровое рентгеновское оборудование, аппараты ультразвуковой и эндоскопической диагностики высокого класса».



В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Кинель-Черкасском районе также идет ремонт нескольких объектов здравоохранения — обновляются детское и взрослое поликлинические отделения, офис врача общей практики №2 в селе Кинель-Черкассы. В офисе врача общей практики поселка Садгород и фельдшерско-акушерском пункте села Муханово ремонт завершился в этом году. В 2021 году возведены новый офис врача общей практики в селе Новые Ключи и фельдшерско-акушерский пункт в микрорайоне «Печа» села Кинель-Черкассы.

Фото: минздрав СО