В жилом районе Волгарь Самары продолжается строительство поликлиники

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В жилом районе «Волгарь» Куйбышевского района Самары ведется строительство поликлиники, расположенной в границах улиц Осетинской и Виталия Талабаева. Новое учреждение здравоохранения сможет принимать до 500 посещений в смену для взрослых и 200 – для детей.

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Проектом предусмотрено возведение шестиэтажного здания, в котором планируется разместить лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и узкопрофильных направлений, помещения инфекционного приема, отделение женской консультации, реабилитационное и хирургическое отделения, дневной стационар для детей и взрослых. Кроме этого, предусмотрены кабинеты функциональной диагностики, блоки помещений рентгенодиагностики и неотложной помощи, административные помещения. На всех этажах будут размещены помещения обслуживающего и технического назначения.

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В настоящее время на объекте выполняются монолитные работы ниже нуля, работы по устройству гидроизоляции и обратной засыпке фундамента.

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Строительство поликлиники ведется в рамках государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014-2023 годы». Реализация объекта находятся на особом контроле Главы региона. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году, передает пресс-служба минстроя СО.

Фото: пресс-служба минстроя СО