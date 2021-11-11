Я нашел ошибку
Главные новости:
Ранее Усман Нурмагомедов был задержан в Шереметьево за то, что он предположительно сбил на машине сотрудника полиции в Дагестане.
На Усмана Нурмагомедова завели уголовное дело за наезд на полицейского
Российский нападающий собирает клюшки всю свою карьеру. Причина — чтобы дети помнили о его карьере.
Александр Овечкин планирует открыть в России музей со своими памятными клюшками из личной коллекции
Жириновский назвал юг России "самой прогнившей" частью страны.
Жириновский назвал южную часть России самой коррумпированной
Зеленский не только сыграл в этом фильме одну из главных ролей — Наполеона, но и выступил продюсером.
На Украине запретили прокат фильма "Ржевский против Наполеона" с Зеленским в главной роли
В региональном Правительстве обсудили вопросы ценового регулирования.
Дмитрий Азаров поручил развивать в регионе систему ярмарок местной сельхозпродукции
По Самарской области 423 530 объектов, которые поставлены на кадастровый учет, но сведения об их собственниках отсутствуют в ЕГРН.
В регионе актуализируют реестр объектов недвижимости, не имеющих собственников в ЕГРН
В настоящее время на объекте выполняются монолитные работы ниже нуля, работы по устройству гидроизоляции и обратной засыпке фундамента.
В жилом районе Волгарь Самары продолжается строительство поликлиники
Посетить встречу смогут болельщики с сертификатом профилактической прививки от COVID-19 с qr-кодом или сертификатом с qr-кодом о перенесенном заболевании.
Билеты на матч с "Уралом" и абонементы на домашние матчи "Крыльев Советов" – в продаже
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.2
0.51
EUR 81.66
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В жилом районе Волгарь Самары продолжается строительство поликлиники

11 ноября 2021 19:22
158
В настоящее время на объекте выполняются монолитные работы ниже нуля, работы по устройству гидроизоляции и обратной засыпке фундамента.

В жилом районе «Волгарь» Куйбышевского района Самары ведется строительство поликлиники, расположенной в границах улиц Осетинской и Виталия Талабаева. Новое учреждение здравоохранения сможет принимать до 500 посещений в смену для взрослых и 200 – для детей.

Проектом предусмотрено возведение шестиэтажного здания, в котором планируется разместить лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и узкопрофильных направлений, помещения инфекционного приема, отделение женской консультации, реабилитационное и хирургическое отделения, дневной стационар для детей и взрослых. Кроме этого, предусмотрены кабинеты функциональной диагностики, блоки помещений рентгенодиагностики и неотложной помощи, административные помещения. На всех этажах будут размещены помещения обслуживающего и технического назначения.

В настоящее время на объекте выполняются монолитные работы ниже нуля, работы по устройству гидроизоляции и обратной засыпке фундамента.

 Строительство поликлиники ведется в рамках государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014-2023 годы». Реализация объекта находятся на особом контроле Главы региона. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году, передает пресс-служба минстроя СО.

 

Фото:   пресс-служба минстроя СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня с раннего утра работы по размещению светодиодных гирлянд на деревьях организованы в сквере Авиаконструкторов в Советском районе.
10 ноября 2021, 17:34
Самару начали украшать к новогодним праздникам 
Сегодня с раннего утра работы по размещению светодиодных гирлянд на деревьях организованы в сквере Авиаконструкторов в Советском районе. Благоустройство
517
Его основная цель – оказание правовой помощи детям-сиротам и детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
09 ноября 2021, 15:14
В Самаре пройдет «Всероссийский день правовой помощи детям»
Его основная цель – оказание правовой помощи детям-сиротам и детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Общество
723
Программа помогает педагогам и школьникам получать навыки и знания, необходимые для достижения успеха в современном мире.
09 ноября 2021, 15:04
В Самаре стартовал новый сезон программы для педагогов и школьников «ЛюбиДелай»
Программа помогает педагогам и школьникам получать навыки и знания, необходимые для достижения успеха в современном мире. Образование
706
Здравоохранение
В настоящее время на объекте выполняются монолитные работы ниже нуля, работы по устройству гидроизоляции и обратной засыпке фундамента.
11 ноября 2021  19:22
В жилом районе Волгарь Самары продолжается строительство поликлиники
158
В настоящее время новый фельдшерско-акушерский в селе Светлый ключ оснащается мебелью и медицинским оборудованием.
11 ноября 2021  18:12
В селе Светлый ключ в ближайшее время начнет работу новый ФАП
207
Операции позволили избежать ампутации конечностей у пациентов и сохранить им качество жизни.
11 ноября 2021  17:23
Врачи–ортопеды Самарского областного онкодиспансера провели две высокотехнологичные операции
283
Отвечает главный терапевт минздрава Ирина Золотовская.
11 ноября 2021  17:07
Какую вакцину выбрать для первой вакцинации?
255
В ВОЗ обеспокоены возросшим риском вспышек кори
11 ноября 2021  11:50
В ВОЗ обеспокоены возросшим риском вспышек кори
303
11 ноября, 18,30.
10 ноября 2021  20:45
В прямом эфире из ЦУР СО на вопросы жителей ответит Армен Бенян
663
Своими руками они изготовили для медиков, которые спасают жизнь пациентам с коронавирусной инфекцией, теплые вещи. 
10 ноября 2021  17:41
Волонтеры «серебряного возраста» региона приняли участие во Всероссийской акции «Маленькие радости для врачей»
698
Главврачу Сызранской больницы пригрозили увольнением после проверки Минздрава
10 ноября 2021  09:37
Главврачу Сызранской больницы пригрозили увольнением после проверки Минздрава
802
В настоящее время выполнена перепланировка помещений под дневной стационар, кабинеты приема врачей-онкологов, ультразвуковой диагностики, эндоскопии и маммографии.
9 ноября 2021  17:35
В Самарской городской больнице №6 откроется центр амбулаторной онкологической помощи
810
Привиться от новой коронавирусной инфекции в единый день вакцинации могут все жители Тольятти 18 лет и старше.
9 ноября 2021  14:37
13 ноября в Тольятти пройдет единый день вакцинации от COVID-19
683
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
1139
Весь список
В центре внимания
В региональном Правительстве обсудили вопросы ценового регулирования.
11 ноября 2021  20:45
Дмитрий Азаров поручил развивать в регионе систему ярмарок местной сельхозпродукции
174
Жителей Самарской области приглашают привиться от коронавруса
11 ноября 2021  13:37
Жителей Самарской области приглашают привиться от коронавруса
337
Еще 1 791 житель Самарской области заболел коронавирусом
11 ноября 2021  13:28
Еще 1 791 житель Самарской области заболел коронавирусом
689
самарские студенты принимают участие в VII Российско-Китайском молодежном форуме
11 ноября 2021  11:41
Самарские студенты принимают участие в VII Российско-Китайском молодежном форуме
307
В Самаре рассматривают возможность повышения стоимости проезда
11 ноября 2021  11:24
В Самаре рассматривают возможность повышения стоимости проезда
631
Весь список