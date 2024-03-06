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В женских консультациях региона ведут прием медицинские психологи

6 марта 2024 14:58
81
Одно из направлений деятельности медицинского психолога - работа с женщинами, обратившимися за направлением на прерывание беременности.

Информирование и поддержка: в женских консультациях региона ведут прием медицинские психологи

В женских консультациях Самарской области работают 55 кабинетов медико-социальной помощи. Одно из значимых направлений деятельности медицинского психолога - работа с женщинами, столкнувшимися с проблемами взаимоотношений в семье, и обратившимися за направлением на прерывание беременности.

О консультировании женщин рассказывает медицинский психолог Самарской городской поликлиники № 15 Виктория Ильина:

"Бывает, что незапланированная беременность ставит женщину в сложное жизненное положение, является причиной стресса, затрудняя осознанный и правильный выбор. В таких случаях необходима помощь квалифицированного специалиста - медицинского психолога.

В задачи психолога входят:
- Помощь женщине в оценке своей жизненной ситуации, выявление истинных мотивов прерывания или сохранения беременности.
- Поиск конструктивных решений, направленных на возможное сохранение беременности, внешних и внутренних ресурсов.
-  Информирование о возможностях социальной поддержки.
 - Помощь в оптимизации семейной ситуации.

Процесс консультирования – это не выдача советов, не воздействие – давление на другого человека. Это помощь человеку не в том, чтобы он принял правильное с чьей-то точки зрения решение, а в том, чтобы он научился принимать свои решения мудро, а значит, ответственно.

На прием к медицинскому психологу можно записаться самостоятельно, также рекомендовать консультацию может ваш врач-акушер-гинеколог. Если есть такая возможность, можно привлечь к консультированию других членов семьи, например, супруга".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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