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Информирование и поддержка: в женских консультациях региона ведут прием медицинские психологи



В женских консультациях Самарской области работают 55 кабинетов медико-социальной помощи. Одно из значимых направлений деятельности медицинского психолога - работа с женщинами, столкнувшимися с проблемами взаимоотношений в семье, и обратившимися за направлением на прерывание беременности.



О консультировании женщин рассказывает медицинский психолог Самарской городской поликлиники № 15 Виктория Ильина:



"Бывает, что незапланированная беременность ставит женщину в сложное жизненное положение, является причиной стресса, затрудняя осознанный и правильный выбор. В таких случаях необходима помощь квалифицированного специалиста - медицинского психолога.



В задачи психолога входят:

- Помощь женщине в оценке своей жизненной ситуации, выявление истинных мотивов прерывания или сохранения беременности.

- Поиск конструктивных решений, направленных на возможное сохранение беременности, внешних и внутренних ресурсов.

- Информирование о возможностях социальной поддержки.

- Помощь в оптимизации семейной ситуации.



Процесс консультирования – это не выдача советов, не воздействие – давление на другого человека. Это помощь человеку не в том, чтобы он принял правильное с чьей-то точки зрения решение, а в том, чтобы он научился принимать свои решения мудро, а значит, ответственно.



На прием к медицинскому психологу можно записаться самостоятельно, также рекомендовать консультацию может ваш врач-акушер-гинеколог. Если есть такая возможность, можно привлечь к консультированию других членов семьи, например, супруга".

Фото: минздрав СО