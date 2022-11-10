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В центре амбулаторной онкологической помощи в Сызрани в этом году помощь получили свыше 2500 пациентов. Сегодня в регионе благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» работают 6 специализированных центров при поликлиниках и больницах для диагностики и лечения пациентов онкологического профиля.



Центр амбулаторной онкологической помощи в Сызрани – подразделение Самарского областного клинического онкологического диспансера - первых пациентов принял в 2020 году. Территориально он располагается на базе центральной больницы города, помощь в нем получают жители Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов.

Пациенты проходят уточняющую диагностику и наблюдаются в ЦАОП по направлению лечащего врача. В подразделении работают ведущие специалисты-онкологи, в арсенале имеется рентгенологическое, эндоскопическое, ультразвуковое оборудование. Для жителей Сызрани и близлежащих районов доступны диагностические обследования для выявления или исключения онкологических заболеваний.



Как отмечают специалисты, лидирующими в структуре заболеваемости населения являются новообразования кожи и молочной железы, колоректальный рак и рак легкого. Данные виды онкологических заболеваний в настоящее время успешно диагностируются в Сызранском ЦАОП, что позволяет, как можно раньше верифицировать диагноз и начать специализированное лечение.



«Колоректальный рак в Самарской области занимает 2 место в структуре онкологических заболеваний. В Сызрани в 2021 году было выявлено 87 новых случаев злокачественных новообразований толстой и прямой кишки. В нашем центре сосредоточено современное оборудование для проведения уточняющей диагностики жителям города и близлежащих районов, в том числе для выявления рака кишечника. В ЦАОП проводятся эндоскопические исследования, в их числе и колоноскопия, которая помогает диагностировать колоректальный рак. Теперь для проведения современной и экспертной диагностической помощи пациенты могут пройти все в территориальной близости от дома, а при наличии патологии будут уже направлены в Самарский областной клинический онкологический диспансер для специализирвоанного лечения», - подчеркнула заведующая ЦАОП Оксана Нелаева.



Борьба с онкологическими заболеваниями — приоритетное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, медицинские учреждения региона оснащаются новым оборудованием экспертного класса для своевременной диагностики и лечения злокачественных новообразований, особое внимание уделяется профилактической работе и доступности этого вида помощи. Всего с 2019 года в регионе открыты 6 центров амбулаторной онкологической помощи, в этом году создаются еще 2 ЦАОПа – на базе больницы № 10 Самары и поликлиники № 4 Тольятти.



«Основная цель создания ЦАОПов - сокращение сроков обследования пациентов при подозрении на опухолевый процесс и, как можно более раннее начало лечения. Центры призваны повысить доступность диагностической помощи пациентам с подозрением на онкологическое заболевание», - отметил главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач областного онкодиспансера Андрей Орлов.

Фото: минздрав СО