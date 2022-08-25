в трех населенных пунктах Самарской области ввели карантин

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В Сызранском районе зафиксировали несколько вспышек опасной болезни. Речь идет о лейкозе крупного рогатого скота. Областные власти были вынуждены ввести ограничительные меры, пишет 63.ру.

— Объявить животноводческие фермы в селах Демидовка, Ивашевка и Журавлевский эпизоотическими очагами. Определить территорию в радиусе 1 километра вокруг обозначенных сел резервацией, — говорится в приказе департамента ветеринарии.

В эпизоотической зоне запретили:

вывоз восприимчивых к вирусу животных;

посещение территории посторонними лицами, кроме необходимого персонала и специалистов ветслужбы;

сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных;

использование быков-производителей для случки;

совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках больных и здоровых животных;

совместное доение больных, инфицированных и здоровых животных;

использование для доения больных, инфицированных и здоровых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию;

сбор в общую емкость молока от больных, инфицированных и здоровых коров;

получение крови от животных;

использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;

использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;

проведение отелов здоровых, больных и инфицированных животных в одном помещении;

совместный выпас больных, инфицированных и здоровых животных;

проведение сельхозярмарок.

Карантин отменят, когда из эпизоотического очага вывезут всех инфицированных животных. Их впоследствии убьют. После этого в течение полугода результаты исследований восприимчивых животных должны быть отрицательными.

До этого случая вспышку лейкоза крупного рогатого скота зафиксировали в Красноярском районе. Затем под ограничительные мероприятия попали еще три фермерских хозяйства в Похвистневском и одно — в Волжском районе. Также очаг лейкоза выявили в Исаклинском районе, на территории сельхозпредприятия в Алексеевском районе и в Кинельском районе. Последний эпизоотический очаг обнаружили в Чапаевске.

Фото: pxhere.com