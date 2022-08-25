в трех населенных пунктах Самарской области ввели карантин

В Сызранском районе зафиксировали несколько вспышек опасной болезни. Речь идет о лейкозе крупного рогатого скота. Областные власти были вынуждены ввести ограничительные меры, пишет 63.ру.
— Объявить животноводческие фермы в селах Демидовка, Ивашевка и Журавлевский эпизоотическими очагами. Определить территорию в радиусе 1 километра вокруг обозначенных сел резервацией, — говорится в приказе департамента ветеринарии.
В эпизоотической зоне запретили:
вывоз восприимчивых к вирусу животных;
посещение территории посторонними лицами, кроме необходимого персонала и специалистов ветслужбы;
сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных;
использование быков-производителей для случки;
совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках больных и здоровых животных;
совместное доение больных, инфицированных и здоровых животных;
использование для доения больных, инфицированных и здоровых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию;
сбор в общую емкость молока от больных, инфицированных и здоровых коров;
получение крови от животных;
использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;
проведение отелов здоровых, больных и инфицированных животных в одном помещении;
совместный выпас больных, инфицированных и здоровых животных;
проведение сельхозярмарок.
Карантин отменят, когда из эпизоотического очага вывезут всех инфицированных животных. Их впоследствии убьют. После этого в течение полугода результаты исследований восприимчивых животных должны быть отрицательными.
До этого случая вспышку лейкоза крупного рогатого скота зафиксировали в Красноярском районе. Затем под ограничительные мероприятия попали еще три фермерских хозяйства в Похвистневском и одно — в Волжском районе. Также очаг лейкоза выявили в Исаклинском районе, на территории сельхозпредприятия в Алексеевском районе и в Кинельском районе. Последний эпизоотический очаг обнаружили в Чапаевске.
Фото: pxhere.com