В трех городах Самарской области пройдет тестирование на ВИЧ-инфекцию

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16-17 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в трех городах Самарской области: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске.

Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ эксперты акции просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить личные риски, напомнят о действенных способах защиты. В период проведения акции в регионе пройдут уже хорошо зарекомендовавшие себя информационно-просветительские семинары для медицинских специалистов.

Ежегодно десятки тысяч человек получают возможность быстро и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус.

Так, в ходе ежегодной Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» любой желающий всего за 15 минут может бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа.

Учитывая важность работы в ключевых группах населения, в рамках акции особое внимание будет уделено взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Для поддержки и дальнейшего распространения наиболее эффективных практик и методов работы по профилактике ВИЧ/СПИДа в ключевых группах населения Минздрав России проводит конкурс социальных проектов среди НКО.

Напомним, ставшая узнаваемой в любом уголке страны Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда высококвалифицированных специалистов проедет по большим и малым городам 50 российских регионов, чтобы снова и снова напомнить людям о проблеме ВИЧ-инфекции.

Все мероприятия в рамках акции проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, проводится термометрия и регулярная дезинфекция.

Дополнительные материалы по теме ВИЧ/СПИДа, информация об акции и подробный маршрут Экспедиции размещены на сайте o-spide.ru.

Справка об акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» и видеоролики https://clck.ru/V3JCL

Время и место проведения тестирования:

16 августа с 12.00 до 18.00

Тольятти (ул.Революционная, д.52А, перед ТРК «Русь на Волге»).

Самара (Парк им.Ю.Гагарина, д.2, у главного входа со стороны Московского шоссе).

17 августа с 12.00 до 18.00

Новокуйбышевск (проспект Победы, д.1Ж, перед ТРК «Сити Парк»).