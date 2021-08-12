Я нашел ошибку
Главные новости:
Прошла операция по эндопротезированию тазобедренного сустава при помощи персонифицированного титанового эндопротеза, созданного по новой технологии.
В Клиниках СамГМУ впервые в России пациенту установили персонифицированный титановый сустав
Для жителей села будут созданы новые условия оказания медицинской помощи.
В селе Спасское Сергиевского района началось возведение ФАПа
Всего интерес к программе проявили почти двести отечественных университетов.
Пять вузов Самарской области поборются за федеральный грант
В рамках углубленной диспансеризации особое внимание уделено пациентам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Более 6000 жителей Самарской области прошли углубленную диспансеризацию
Сегодня завершена проверка теплосети на улице Карбышева в Самаре.
Специалисты «Т Плюс» обследовали более 3 км тепловых сетей в Самарской области роботом-диагностом
Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ эксперты просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить личные риски, напомнят о способах защиты.
В трех городах Самарской области пройдет тестирование на ВИЧ-инфекцию
На этой неделе информация об условиях остановки в кампусе ПВГУС путешествующих студентов была размещена на сайте студтуризм.рф.
ПВГУС первым представил регион в пилотном проекте Минобрнауки по развитию студенческого туризма
В связи с проведением работ по техническому перевооружению теплотрасс.
По улице Силина в Самаре временно ограничивается движение транспорта
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.57
-0.4
EUR 86.35
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В трех городах Самарской области пройдет тестирование на ВИЧ-инфекцию
В УФСИН СО состоялось распределение выпускников Самарского юридического института
Сызрань и Самарская Лука оказались самыми востребованными вариантами «тура выходного дня»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В трех городах Самарской области пройдет тестирование на ВИЧ-инфекцию

12 августа 2021 16:37
85
Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ эксперты просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить личные риски, напомнят о способах защиты.

16-17 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в трех городах Самарской области: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске.

Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ эксперты акции просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить личные риски, напомнят о действенных способах защиты. В период проведения акции в регионе пройдут уже хорошо зарекомендовавшие себя информационно-просветительские семинары для медицинских специалистов.

Ежегодно десятки тысяч человек получают возможность быстро и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус.

Так, в ходе ежегодной Всероссийской акции Минздрава России  «Тест на ВИЧ: Экспедиция» любой желающий всего за 15 минут может бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа.

Учитывая важность работы в ключевых группах населения, в рамках акции особое внимание будет уделено взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Для поддержки и дальнейшего распространения наиболее эффективных практик и методов работы по профилактике ВИЧ/СПИДа в ключевых группах населения Минздрав России проводит конкурс социальных проектов среди НКО.

Напомним, ставшая узнаваемой в любом уголке страны Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда высококвалифицированных специалистов проедет по большим и малым городам 50 российских регионов, чтобы снова и снова напомнить людям о проблеме ВИЧ-инфекции.

Все мероприятия в рамках акции проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, проводится термометрия и регулярная дезинфекция.

Дополнительные материалы по теме ВИЧ/СПИДа, информация об акции и подробный маршрут Экспедиции размещены на сайте o-spide.ru.

Справка об акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» и видеоролики https://clck.ru/V3JCL

Время и место проведения тестирования:

16 августа с 12.00 до 18.00

Тольятти (ул.Революционная, д.52А, перед ТРК «Русь на Волге»).

Самара  (Парк им.Ю.Гагарина, д.2, у главного входа со стороны Московского шоссе).

17 августа с 12.00 до 18.00

Новокуйбышевск  (проспект Победы, д.1Ж, перед ТРК «Сити Парк»).

Теги: ВИЧ-инфекция Мероприятия тестирование

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Молодым офицерам предстоит решать комплекс задач, определенных руководством ФСИН России.
11 августа 2021, 18:10
В УФСИН СО состоялось распределение выпускников Самарского юридического института
Молодым офицерам предстоит решать комплекс задач, определенных руководством ФСИН России. Общество
623
Сызрань и Самарская Лука оказались самыми востребованными вариантами «тура выходного дня»
11 августа 2021, 12:34
Сызрань и Самарская Лука оказались самыми востребованными вариантами «тура выходного дня»
Более 60 процентов посетителей, виртуально «гулявших» по Самаре и Сызрани летом 2021 года, составляют москвичи. Туризм
578
На экспресс-экскурсии,  приуроченной ко Дню археолога, посетители узнают, чем на самом деле занимаются археологи.
10 августа 2021, 22:54
В Историческом парке «Россия – моя история» состоится экспресс-экскурсия «Древности Самарского края»
На экспресс-экскурсии,  приуроченной ко Дню археолога, посетители узнают, чем на самом деле занимаются археологи. Общество
1271
Здравоохранение
Прошла операция по эндопротезированию тазобедренного сустава при помощи персонифицированного титанового эндопротеза, созданного по новой технологии.
12 августа 2021  17:35
В Клиниках СамГМУ впервые в России пациенту установили персонифицированный титановый сустав
47
Для жителей села будут созданы новые условия оказания медицинской помощи.
12 августа 2021  17:24
В селе Спасское Сергиевского района началось возведение ФАПа
68
В рамках углубленной диспансеризации особое внимание уделено пациентам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией.
12 августа 2021  16:57
Более 6000 жителей Самарской области прошли углубленную диспансеризацию
90
Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ эксперты просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить личные риски, напомнят о способах защиты.
12 августа 2021  16:37
В трех городах Самарской области пройдет тестирование на ВИЧ-инфекцию
85
В Самаре 139 заболевших.
12 августа 2021  15:07
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
163
Врач отметил, что вакцинация – это пока единственная возможность снизить уровень заболевания COVID-19.
11 августа 2021  22:10
Врач-инфекционист ТГКБ №5 ответил на вопросы о вакцинации
606
Данная программа не распространяется на пациентов, которые имеют    установленную группу инвалидности и получают необходимые лекарственные препараты по федеральной программе.
11 августа 2021  17:22
В СО пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события, бесплатно обеспечивают лекарствами
656
Более 1500 жителей Сызранского района прошли в июле обследования в мобильных медицинских комплексах.
11 августа 2021  16:26
В Сызранском районе продолжается выездная работа передвижных мобильных комплексов
582
В Самаре заболели 173 человека.
11 августа 2021  14:24
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
623
Консультативный прием провели: кардиолог Клиник СамГМУ,  ангиохирург  больницы Середавина, эндокринолог Самарской горбольницы № 4.
11 августа 2021  14:14
Жителей Похвистневского района посетила  мильтидисциплинарная бригада врачей-специалистов
697
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
531
Весь список
В центре внимания
Еще 20 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 августа 2021  14:16
Еще 20 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
227
12 августа 2021  13:59
Выборы-2021 в Самарской области: особенности избирательной кампании
221
В Самаре изменят 20 маршрутов общественного транспорта
12 августа 2021  13:47
В Самаре изменят 20 маршрутов общественного транспорта
217
Реконструкция Заводского шоссе в Самаре: Дмитрий Азаров провел выездное совещание
12 августа 2021  13:42
Реконструкция Заводского шоссе в Самаре: Дмитрий Азаров провел выездное совещание
255
Погода продолжает испытывать самарцев жарой
12 августа 2021  13:28
Погода продолжает испытывать самарцев жарой
213
Весь список