 В Тольятти прошел декадник, приуроченный ко Дню борьбы с туберкулезом

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24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. Несмотря на то, что за последние 10 лет отмечается стабильное снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, вопросы профилактики этого коварного заболевания по-прежнему актуальны.

В ГБУЗ СО «Тольяттинская поликлиника № 1» прошел декадник, приуроченный к этой дате. В течение недели пациенты, обращающиеся в поликлинику, прослушали видеолекцию, подготовленную главным внештатным специалистом МЗ СО по медицинской профилактике Надеждой Чмутовой, "Останови туберкулез". Кроме того, врачи отделения профилактики провели беседы с пациентами по факторам риска развития инфекции.

Были подготовлены и вручены пациентам информационные памятки по профилактике заражения инфекцией. Врачи терапевтической службы напомнили пациентам о необходимости регулярно проходить флюорографическое обследование.

В завершении декадника состоялся расширенный медицинский совет по вопросам заболеваемости тольяттинцев туберкулезом, результатах раннего выявления туберкулеза врачами поликлиники. В медицинском совете приняли участие главные внештатные специалисты МЗ СО по фтизиатрии г.о. Тольятти - Цыганков Игорь Леонтьевич и по медицинской профилактике г.о.Тольятти Надежда Чмутова.