В Сызранском районе появится новая врачебная амбулатория

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Во вторник, 8 июня, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел личный прием граждан. В ходе беседы были рассмотрены обращения жителей Самарской, Кировской, Пензенской областей, а также республики Мордовия. От нашего региона участие в обсуждении вопросов приняли Губернатор Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин.

Полпред Президента рассмотрел обращение жительницы села Балашейка Сызранского района Натальи Постаноговой. По ее словам, сейчас в поселке проживает почти 3000 человек, и все они получают медицинские услуги в ветхом здании 1961 года постройки, в котором ни разу не было капитального ремонта. Врачи работают на устаревшем оборудовании, а зимой в здании холодно.

«Когда мы смотрим телевизор, мы видим новые больницы, новое оборудование. И конечно, тоже хотим получать современные, качественные медицинские услуги, – выразила просьбу жителей Балашейки Наталья Постаногова. – Наш поселок развивается, у нас сейчас много молодежи, строятся новые предприятия, рождаются дети. И очень хочется, чтобы было хорошее новое здание, куда бы могли прийти работать молодые специалисты. Чтобы оборудование, лаборатория – все было на современном уровне».

Дмитрий Азаров подтвердил, что здание больницы устарело. Он подчеркнул: принято решение о строительстве в поселке новой врачебной амбулатории, площадь которой составит почти 300 квадратных метров.

В новом здании предусмотрены смотровой, прививочный, процедурный кабинеты, дневной стационар и лаборатория. Помимо педиатра и терапевта, будет вести прием стоматолог.

«В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области мы уже приступили к работам. 17 мая был заключен государственный контракт, а 21 мая началась подготовка основания под строительство объекта. Срок окончания работ – 31 октября текущего года, – подчеркнул Глава региона. – Но мы приложим усилия, чтобы справиться с задачей раньше. На мой взгляд, возможности для этого есть. У нас есть опыт возведения подобного рода сооружений в более короткие сроки».

«Хорошо, что у вас одинаковое понимание с теми жителями, которыми обратились по данному вопросу», – отметил Игорь Комаров. Он поручил взять под особый контроль строительство новой амбулатории. Наталья Постаногова добавила, что со своей стороны жители организуют общественный контроль и будут внимательно отслеживать ход строительства.

Фото: Pixabay.com